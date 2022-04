Jony Viale: “Estamos ante el peor gobierno de la democracia”

Vos sabés que “el carajo” era la parte más alta de los barcos antiguos. Una pequeña canasta que estaba en el mástil de las naves, un lugar muy inestable porque se movía todo. Y cuando un marinero cometía una falta, se lo mandaba literalmente “al carajo” en señal de castigo. De ahí viene la expresión “vete al carajo”. Expresión que se ha puesto de moda en la política argentina y latinoamericana. Mirá, no la tenía a Cristina diciendo malas palabras.

Igual, tranquila Cristina, que no sos la primera en usar esta expresión tan vulgar, tan banal. Acordate del compañero Chávez ¿Y cómo olvidar cunado el señor Hugo Moyano, muy enojado, furioso, colérico, dijo que no tenía un “carajo” que ver con la empresa Covelia? Pero atención que la palabra “carajo” también fue usada por otro expresidente ¿O no se acuerdan cuando el ingeniero Macri dijo esto?

Por lo visto, es una palabra recurrente en la política. Cristina, Macri, Chávez, Moyano... ¿Quién no se la iba a perder? El presidente Alberto Fernández. ¿Te diste cuenta que la política está cada vez más vulgar, agresiva, ordinaria, más ramplona? En fin ¿Qué es esto? Un mensaje para Cristina:

No me dejen solo

No demos por perdido 2023

No huyan del barco

No se rajen

Algunos banalizan que Alberto se está lanzando para la reelección. Acordate que, también en José C. Paz, también con Mario Ishii, había dicho algo parecido. Se ve que Alberto se siente cómodo con Mario Ishii para hablar de reelección. Ishii es un tipo que entiende de eso: tuvo cinco mandatos; por lo tanto, tuvo cuatro reelecciones. Ahí ves la alternancia fenomenal que hay en José C. Paz: Ishii gobernó 19 de los últimos 27 años. Ahora bien ¿Hay alguien en Argentina que piense seriamente que Alberto Fernández tiene que ser reelecto presidente? Además de él, de Fabiola, Sofía Pachi, la peluquera de Fabiola y Dylan... Sí, Aníbal Fernández. Aníbal ¿Tan claro te parece que Alberto Fernández está para la reelección? Pensemos juntos:

138% de inflación en 28 meses de Alberto y Cristina;

233% subió el dólar en 28 meses de Alberto y Cristina;

1.250.000 nuevos pobres en 28 meses de Alberto y Cristina;

233% subió el asado en 28 meses de Alberto y Cristina;

200% subió el pan en 28 meses de Alberto y Cristina;

4.500 presos salieron de las cárceles de la provincia de Buenos Aires en 28 meses;

$90 millones ya cobró Cristina Kirchner gracias a la doble pensión vitalicia en 28 meses;

20.000 PyMEs se fundieron en 28 meses;

128.000 muertos por Covid;

De vuelta, estimado Aníbal ¿Tan claro le parece que Alberto tiene que ir por la reelección? Lo que está bastante claro es que estamos ante el peor gobierno de la democracia, lejos. Usted sabe muy bien que a Fernando De La Rúa lo voltearon por mucho menos que esto. Mire lo que es la gestión Feletti. Inflación octubre 2021 / marzo 2022:

+53,0% carne;

+48,2% frutas;

+37,4% pollo;

+36,1% panificados;

+35,4% verduras;

+32,9% aceites;

+23,5% bebidas;

+22,3% lácteos y huevos;

+18,0% fiambres;

+10,9% pescado;

En cinco meses tuvimos la inflación que Chile tiene en diez años. Por favor, dejen de faltarle el respeto a la gente. Es irresponsable hablar de 2023 cuando la sociedad argentina se está muriendo de hambre. Tenemos la peor inflación de los últimos 20 años y mientras tanto, mirá lo que hace el presidente: Acqua-gym en la pileta, fútbol en la playa, clases en la UBA, habla del 2023 con Mario Ishii al lado. Estamos ante un presidente desubicado en tiempo y espacio.

Alberto Fernández dando clases en la UBA

¿Y la vicepresidenta? ¿Y Cristina? Haciendo artimañas para manejar el Consejo de la Magistratura ¿Y Sergio Massa? También, perdiendo el tiempo con el Consejo de la Magistratura. La sensación es que están profundamente desconectados y desorientados. Vos fijate ¿Cuál es la principal preocupación de Cristina hoy? Volver a arar “Unidad Ciudadana”, el partido con el que fue candidata en 2017 ¿Te acordás de esa boleta? Cristina, candidata a senadora; Vallejos, candidata a diputada ¿Sabés contra quién perdió? Contra Esteban Bullrich.

Cristina Kirchner en octubre de 2017 Archivo

¿Qué tiene en la cabeza en lugar de gobernar el país o hacer mejores leyes? En el 2023, en los fueros ¿Qué está haciendo? Está preparando el escenario para romper de nuevo con el peronismo ¿Te acordás de las cosas que decía del PJ allá por 2017? Parece que volvió la Cristina auténtica. No le gusta la unidad, no le gusta el PJ, no le gusta Moyano, Manzur, el Chino Navarro ni Alberto ¿Qué le gusta? Ella, Máximo y La Cámpora. Nada más. ¿Qué tiene en la cabeza Cristina?

Escenario 1: buscar otro títere. Algunos hablan de Capitanich.

Escenario 2: ser la jefa de la oposición.

En ambos casos ella sigue siendo senadora nacional protegida por los fueros parlamentarios ¿Qué te muestra esto? Que ya lo sacó de carrera a su invento, a su criatura: Alberto Fernández. Que Alberto Fernández está literalmente perdido. Por eso, el otro le contesta “un carajo estamos perdidos”. Lo que nadie se da cuenta es que, mientras todos piensan en el 2023, el país se hunde en la más absoluta decadencia. Es decir, en términos de Alberto: “se está yendo todo al carajo”.