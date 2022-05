Jony Viale: “Si los poderosos violan la ley... no pasa nada”

Este martes, en LN+, Jonatan Viale realizó su habitual columna política al inicio de su programa, +Realidad, y criticó el cierre de la causa conocida como Olivosgate, que consistió en una reunión clandestina en la Quinta de Olivos durante la fase más estricta de la cuarentena. “En Argentina, si los poderosos violan la ley no pasa nada”, señaló el periodista.

A continuación, un extracto de la columna de Jonatan Viale que puede verse completa en video

Hace algunas horas se cerró definitivamente la causa de la fiesta de Olivos. El Presidente y la primera dama ya no tienen proceso penal alguno.

¿Cuánto le costó la impunidad a Fernández?

$ 1.600.000 = U$S 7.750

¿Quién es el juez que cerró la causa? El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. Me contaron que Mirabelli mira bastante al diputado Sergio Massa. Viejas amistades del conurbano norte. Ahora bien...

La impotencia reinante es porque vuelve a quedar demostrado por enésima vez que en Argentina no tiene consecuencias que los poderosos violen la ley.

Podés volar una embajada con 29 muertos... y no pasa nada.

Podés volar la AMIA con 85 muertos... y no pasa nada.

Podés chocar un tren con 52 muertos... y no pasa nada.

Podés quemar un boliche con 192 chicos muertos.... y no pasa nada.

Podés matar a un fiscal federa que denunció a la Presidenta de la Nación... y no pasa nada.

Podés robarte una imprenta siendo vicepresidente de la Nación.... y no pasa nada.

Entonces, siguiendo con la misma lógica... podés violar tu propia cuarentena siendo Presidente con una fiesta en Olivos para 11 persona y no pasa nada.

Dijo Alberto Fernández: “Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicado lo que hicieron. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren. Al que viola la cuarentena le va a caer todo el peso de la ley”.

Esa es la frase que mejor retrata la impunidad: “Al que viola la cuarentena le va a caer todo el peso de la ley”.

Salvo al Presidente; salvo a Fabiola; salvo al profe de gimnasia; salvo al peluquero; salvo al cirujano; salvo al adiestrador de Dylan.

Mensaje siniestro: Nosotros y nuestro séquito de chupamedias estamos por encima de la ley. ¿Por qué? Porque somos una vanguardia iluminada; somos sangre azul; somos nobles; somos linaje; somos estirpe; somos más que vos. Jodete.

Ellos siempre se creyeron una casta superior, por eso el Presidente hacía cualquier cosa en Olivos en medio de la cuarentena.