Un columnista de Eduardo Feinmann lo sorprendió al aire: “Nunca vino el censista a mi casa”

Este miércoles, en pleno pase entre Hora 17 y El noticiero de LN+, Diego Laje contó que no lo habían censado. “Esperamos todo el día y nunca vino nadie”, señaló el periodista especializado en noticias internacionales, en referencia a la experiencia que le tocó vivir en esta jornada en la que se llevó a cabo en el país la instancia presencial del Censo 2022. A partir de allí, tanto Eduardo Feinmann como Pablo Rossi comenzaron a leer mensajes de personas de diferentes puntos de la Argentina que tampoco habían sido censados.

En el tradicional pase de LN+, con motivo del censo 2022, Feinmann arrancó con un alarmante dato. “Tres personas, me llamó poderosamente la atención, de diferentes niveles, me escribieron diciéndome: ‘No me censaron’”. Ante ese comentario, Diego Laje, integrante de El noticiero de LN+, señaló: “A mí no me censaron”.

Feinmann y Rossi leyeron varios mensajes de personas que no fueron censadas

“A Laje, que lo tenés acá sentado, no lo censaron”, volvió a hablar Feinmann y le preguntó a su colega: “¿Tampoco lo hiciste por Internet?”. “No me funcionó el sistema, no lo pudimos hacer. Estábamos esperando a la persona, esperamos todo el día, y nunca vino nadie”, respondió Laje.

De ahí en adelante, tanto Feinmann como Rossi comenzaron a leer diversos mensajes que les llegaban sobre gente que no había recibido la visita del censista. “Un amigo de un amigo dice: ‘Decile a Feinmann que no me censaron. Fui al centro de censado y me dijeron que el censista de mi manzana faltó. Gorriti y Serrano, en Palermo”, leyó Feinmann.

De inmediato, el conductor de El noticiero de LN+ arremetió con otro mensaje: “Te paso, por si te sirve, jamás me censaron. Vinieron a mi edificio, me enteré porque llamé al de seguridad. Me dijo que vinieron a la mañana, que de mi torre censaron 10, solo si dejaban el papel del código”.

Así, continuaron Feinmann, Rossi y los demás periodistas del piso leyendo mensajes similares. “En mi edificio, en el barrio de Recoleta, no pasaron a censar, me pasó en 2010″, añadió otro más el conductor de Hora 17.

A continuación, Feinmann leyó un mensaje sobre qué debe hacer alguien no haya recibido la visita del censista. “En caso de no recibir una visita, podrán enviar un correo electrónico a censo@indec”, leyó, y a continuación, ironizó: “Hubieran arrancado por ahí, hubiéramos mandado un mail”. “¿Para qué pararon el país?”, añadió Rossi.

Marco Lavagna señaló que la semana próxima se tratarán los casos de las viviendas que hayan quedado pendientes luego del Censo 2022

En referencia otra vez al mail al que hay que escribir si uno no fue censado, Feinmann continuó con la información: “Y en el asunto tenés que escribir: ‘No fui censado’. Yo le pondría: ‘¿Por qué no te vas a la p... madre que te parió?’”, bromeó el conductor de El noticiero de LN+.

Luego, el periodista leyó un tuit del diputado Martín Tetaz, que escribió que tampoco había sido censado. “Me parece que abrimos una puertita...”, reflexionó Feinmann.

Minutos más tarde, el titular del Indec, Marcos Lavagna, en conferencia de prensa, señaló en relación a los que no habían sido censados, que “siempre puede pasar que quede algo”. “En la semana que viene atenderemos esos casos de viviendas que quedaron pendientes. Próximamente les vamos a repartir como son los mecanismos en esos casos”, agregó el funcionario.

Lavagna añadió también que quienes hicieron el censo digital y no recibieron la visita del censista “no se preocupen”, porque “nosotros los datos los tenemos”.