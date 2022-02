Jony Viale, tras la declaración de Alberto Fernández: “Antes de gritarles a los fiscales, ocupate de la gente”

En el inicio de su programa de LN+, +Realidad, Jonatan Viale le dedicó un duro comentario a Alberto Fernández, luego de que declarara como testigo en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública, donde se investiga si la entonces presidenta Cristina Kirchner favoreció a Lázaro Báez.

A continuación, el editorial completo de Jony Viale.

¿Te acordás que en campaña el presidente había prometido cerrar la grieta? Te hago una pregunta, con una mano en el corazón: ¿Lo ves al presidente cerrando la grieta? Desde que Fernández se convirtió en presidente lo único que hizo fue patotear al que piensa distinto; primero agredió a un periodista en la calle; después de esto, agredió a otra periodista, Mercedes Ninci; después de esto, nuevamente patoteó a una periodista, Cristina Pérez; después de esto, hizo una pausa con los periodistas y empezó a patotear a la oposición.

Después, en el medio de la cuarentena, decidió patotear a un joven de 27 años, el famoso surfer, que había decidido viajar a Ostende. Finalmente, cuando el mismo Alberto Fernández violó su propia cuarentena en el cumple de Fabiola con Sofía, Carolina, Florencia, Stefi, Rocío y compañía; el presidente también se enojó y trató de “miserables” a aquellos que lo criticaron.

Como para cerrar el ciclo de la agresión, el presidente decidió ahora patotear nada menos que a un fiscal federal de la nación. Te acabo de mostrar seis agresiones, seis patoteadas, seis ataques absolutamente innecesarios de Alberto Fernández siendo Presidente de la Nación. Vuelvo a preguntarte: ¿Te parece que intentó cerrar la grieta? Atacó a periodistas; atacó a opositores; atacó a aliados; atacó a ciudadanos comunes; atacó a fiscales federales.

¿De qué hablan cuando dicen “Alberto moderado”? Está claro que hay un desequilibrio emocional profundo que el Presidente no puede controlar cuando escucha cosas que no le gustan y también, es harto evidente que esto viene desde antes de que sea presidente. Fijate cómo reaccionó cuando una persona lo criticó en un restaurante de Puerto Madero. Ni hablar en las redes sociales; allí encontramos un Alberto Fernández que se dedicaba a patotear mujeres.

El enfrentamiento de Alberto Fernández con un hombre dentro de un restaurant en septiembre de 2018

Claro, el problema es que ahora es Presidente de la Nación. Entonces, esa personalidad violenta debería estar un poco más reprimida... el problema es que cada tanto explota; y el otro problema es que Fernández considera que gritando y agrediendo; y atacando y descalificando se muestra fuerte. Vos sabés que es exactamente al revés, tener un carácter fuerte no es gritar, ni contestar mal, ni pegar, ni amenazar. Tener un carácter fuerte es saber dominar el temperamento; es saber bancarte las críticas; es tener paciencia, grandeza, madurez y contestar con altura.

Ahora para ser justos, el método patotero no es patrimonio exclusivo de Alberto Fernández. Es más, pareciera que la violencia es una condición necesaria para ejercer el liderazgo en el kirchnerismo. Bueno, el padre fundador del kirchenrismo era en esencia un violento. Y así como Kirchner atacaba a los periodistas, empresarios, jueces y fiscales; su esposa Cristina hacía exactamente lo mismo ¿Te das cuenta? Los tres presidentes del kirchnerismo tienen la misma metodología patotera: amigo o esclavo. Si no sos mi amigo, tengo derecho al maltrato. Pero tenemos un problema, la paciencia de la gente se está terminando.

La sociedad argentina ya no se banca más estos liderazgos violentos. Se están por cumplir 20 años del kirchnerismo maltratando y amenazando gente. Apretaron a empresarios para comprar sus medios, apretaron a jueces para condicionar sus fallos, apretaron a actores para frenar sus críticas, apartaron a directores de cine para que no hablen del cepo al dólar, apretaron a humoristas para que no critiquen, apretaron y echaron a periodistas para que no pregunten cosas molestas, apretaron futbolistas para que no toquen a Gildo Insfrán.

Pregunto ¿No es hora de que esta porquería se termine? ¿Cuánto más va a soportar la sociedad argentina vivir amenazada por un grupo de patoteros? ¿Cuánto daño más va a hacer el kirchnerismo para conservar sus privilegios y la impunidad? ¿Por qué los argentinos soportamos hace 19 años que esta gente nos agreda, insulte, amenace, nos escrache? Porque, además de todo esto, gobiernan mal. No tenemos indicadores suecos. Mientras el Presidente se hace el picante con un fiscal para quedar bien con Cristina, vos tenés:

50% de inflación.

44% de pobreza.

72,2% de pobreza infantil en el conurbano.

Dólar: $215.

18 piquetes por día.

1800 puntos de riesgo país

124.000 muertos por Covid.

500.00 hectáreas incendiadas en Corrientes.

Posible default.

Asesinatos en el conurbano.

Es decir, además de ser un Gobierno patotero, es un Gobierno horrible porque gestiona mal la cosa pública. No hay un solo indicador, un solo dato que de bien en Argentina. Fijate lo que marca el economista Manuel Adorni:

Inflación enero en Argentina: 3,9%

Tres veces la inflación de Chile (1,2%)

Cinco veces la inflación de Ecuador (0,72%)

Ocho veces la inflación de Brasil (0,54%)

O sea, Alberto, con todo respeto, antes de gritarle a los fiscales, ocupate de la gente. Mirá lo que hicieron con el billete de $1000. Noviembre 2017: $1000 = U$D 57; febrero 2022: $1000 = U$D 4,60. Quiere decir que el billete de $1000 desde que nació hasta ahora perdió el 92% de su valor en dólares ¿Viste que mucha gente tiene la billetera llena de billetes y cree que tiene mucha plata? Bueno, no tiene plata. Tiene papeles pintados que no valen nada... se llama ilusión monetaria. O sea, creer que porque tenés muchos billetes, entonces tenés poder adquisitivo.

De eso deberían ocuparse en lugar de estar prepoteando a fiscales federales para quedar bien con Cristina. Pero entendamos que la violencia es una parte constitutiva del kirchnerismo. A mi me encanta una frase del escritor Isaac Asimov, un intelectual, humanista, ruso-americano- Asimov dijo alguna vez: ‘La violencia es el último recurso del incompetente’.