Jony Viale, sobre la relación entre Alberto y Cristina: “Se pelean, pero a la hora de la verdad son socios”

Este martes, en su habitual columna política de +Realidad, Jonatan Viale se refirió a la declaración como testigo de Alberto Fernández en la causa sobre la corrupción en la obra pública durante los tres primeros gobiernos kirchneristas. El periodista destacó que el presidente defendió en el juicio a Cristina Kirchner, señaló que, aunque se peleen, en los temas importantes “siempre terminan juntos” y habló de un pacto entre ambos firmado en 2019: “Cristina lo hace presidente a Alberto y Alberto limpia las causas de Cristina”.

El pacto con el diablo

Buenas noches. Bienvenidos. ¿Vieron que son lo mismo? Cuando renunció Máximo Kirchner a la jefatura de bloque se dijo de todo: ruptura; crisis; interna feroz. Otra vez, distinguidos analistas políticos dijeron: “Esta vez sí se pelearon en serio, la crisis es definitiva, nace el Albertismo”.

¿Qué pasó dos semanas después? Alberto Fernández terminó defendiendo a Cristina Kirchner en el juicio por corrupción de la obra pública. Te lo vuelvo a decir: en los temas importantes, siempre pero siempre terminan juntos. Se pelean por el FMI, se pelean por las tarifas, pero cuando llega la hora de la verdad, vuelven a ser socios.

Señores: con Ezeiza no se jode.

Alberto dice en el juicio: “No hubo nunca reparto arbitrario de fondos”.

Mirá lo que dice el informe de vialidad nacional, que está en la causa: el 78,3% de los fondos para obras viales en Santa Cruz fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez. Solo 1 de las 51 obras de Lázaro Báez fue ejecutada en el monto pactado. En las 50 restantes, se aprobaron ampliaciones de costos.

La provincia de Santa Cruz tiene el 0,7% de la población del país pero recibió el 12% de las obras de vialidad. Sólo 2 de las 51 obras de Lázaro Báez fueron culminadas en el plazo previsto. De las 49 obras restantes, quedaron inconclusas 25.

Pero Alberto dice que no hubo un reparto “arbitrario de fondos”. Nos mienten en la cara. Se pelean con los hechos, se pelean con la realidad, lo mismo que siempre hizo Cristina.

Cristina: “Nunca fui amiga de Lázaro Baez”.

Curioso invitar al funeral de tu difunto esposo a una persona que no es tu amiga. Más curioso todavía es que el mausoleo para tu fallecido esposo te lo regale y te lo construya una persona que no es tu amigo. Más curioso todavía ws que tu “no amigo” Lázaro Báez diga esto: “Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba en el cielo”.

Mirá todo lo que tuvo el no-amigo de Cristina Lázaro Báez: 22 casas; 11 estancias; 74 terrenos; 1 hotel (Bahía Calafate); 350 vehículos (114 camionetas y 226 máquinas viales); 11 autos de lujo (Land Rover / Dodge coupe / Audi / Porsche); 2 estaciones de servicio; 1 club (Boca Río Gallegos); una radio; un diario.

Te muestro un poquito la colección de autos de lujo: Audi rs-5: u$s 41.000; Porsche Cayenne turbo: u$s 38.000; Ford f-250 king ranch: u$s 24.000; Land Rover defender 110 sw: u$s 19.000.

Un dato más: la familia Báez tiene 470.00 hectáreas y es la tercera con mayor cantidad de tierras en todo el país.

Registro nacional de tierras rurales: 1. Grupo Benetton: 900.000 hectáreas; 2. Familia Menendez: 750.000 hectáreas; 3. Grupo Báez: 470.000 hectáreas; 4. Familia Pérez Companc: 290.000 hectáreas; 5. Gold corp: 130.000 hectáreas.

Ahí lo tenés al oligarca terrateniente “no-amigo” de Cristina Kirchner. Otro dato para que dimensiones La fortuna de Lázaro Báez. Sus tierras en Santa Cruz equivalen a 13 veces la superficie de la Capital Federal. ¿De verdad Cristina nunca supo esto? ¿De verdad Alberto nunca supo esto?¿De verdad nadie se dio cuenta que en 2003 el patrimonio de Austral Construcciones era de $12.000. Y en 2014 pasó a ser de $ 1.700 millones?

¿De verdad Cristina no sabía que el joven Martín Báez se juntaba a tomar whisky, fumar habanos y contar u$s 5 millones con Daniel Pérez Gadin, con Fabian Rossi y con Jorge Chueco? ¿Sabés quién tenía Que controlar todo esto? Tal vez lo recuerdes, Un tal José López.

Cristina Kirchner dice en un tape: “Lo odié”.

Como presidenta, una gran actriz. El vaso con agua final es conmovedor. ¿Sabés lo que qué dijo Alberto Fernández sobre este llanto de Cristina? “No sé si cristina lloró por lo que hizo José López o porque lo descubrieron”.

¿Te das cuenta que es todo una gran farsa? ¿Te das cuenta que Alberto sabe todo el entramado de corrupción del gobierno de Cristina?

Alberto Fernández conoce perfectamente cómo funcionaba el Ministerio de Planificación, que era el ministerio de la corrupción.

Julio de Vido, condenado por la tragedia de Once; procesado por la importación de gas licuado. Ricardo Jaime, condenado por la compra de trenes chatarra. José López, condenado por enriquecimiento ilícito. Roberto Baratta, procesado por sueños compartidos y por cuadernos. Carlos Santiago Kirchner, procesado por cuadernos. Nelson Pierotti, procesado por asociación ilícita para desviar fondos de la obra pública. Jorge mayoral, procesado por el robo de fondos para Río Turbio.

O sea, tenías medio ministerio procesado o condenado por causas de corrupción, pero Cristina Kirchner nunca vio nada.

Me acuerdo cuando Julio de Vido dijo en 2016 sobre José López: “No era mi mano derecha. Estoy consternado”. Claro, se había olvidado que un tiempo antes había dicho todo lo contrario: “Quiero agradecer a mi mano derecha José López”.

¿Ves cómo mienten? Igual que miente Cristina, igual que miente Alberto. Pero nunca lo van a reconocer, básicamente porque en 2019 se firmó un pacto. ¿Cuál fue el pacto con el diablo? Cristina lo hace presidente a Alberto y Alberto limpia las causas de Cristina.

¿Conocés la historia de Fausto? El hombre que le entregó su alma al diablo. ¿Qué le ofreció Mefistófeles? Te doy lo que quieras durante 24 años a cambio de tu alma. ¿Qué pidió Fausto? Ser un genio, ser brillante, ser el número 1, tener respuestas para todo y placeres mundanos: mujeres, sexo y algunas cositas más.

¿Se firmó el contrato? Si señor, se firmó. ¿Qué pasó al término De los 24 años? Fausto tuvo una muerte violenta y fue llevado al infierno donde el diablo se apropió de su alma y de su cuerpo y lo torturó durante toda la eternidad.

Acá también tenemos una persona que ha firmado su pacto con el diablo. Hoy quedó demostrado.

Opiniones libres. Hechos sagrados.