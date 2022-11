Jony Viale: “Víctima”

escuchar

¿Cuál es el papel preferido de la vicepresidenta? “La víctima”.

El concepto de “martirio”. Yo pongo el cuerpo por la causa. Yo doy la vida por la patria. Yo soy un ser excepcional y por eso me atacan.

Ese componente “narcisista” que siempre la ubica como mártir como atacada como perseguida. ¿Qué dijo hoy? “Me quieren presa o muerta”.

Conclusión: la señora de Kirchner está diciendo que Patricia Bullrich la mandó a matar. Primero dijo que era culpa del periodismo por generar odio. Después dijo que el homicida era Macri porque Caputo había financiado a “Revolución Federal”. Ahora dice que es Patricia Bullrich.

¿Por qué?

Porque un asesor de La Cámpora de un diputado de La Cámpora se cruzó en un bar en la esquina del Congreso Nacional con Gerardo Milman -mano derecha de Bullrich- y escuchó que Milman dijo adelante de todos y bien fuerte para que lo escuche todo el mundo: “Cuando la maten a Cristina yo voy a estar camino a la costa”.

¿Tan boludo puede ser Milman de estar gritando en un bar enfrente del Congreso lleno de políticos que van a matar a Cristina y que él lo sabe y que se va a escapar a la costa mientras eso pasa?

O sea, “la prueba” para decir que Patricia Bullrich mandó a matar a Cristina Kirchner es que un diputado suyo hizo un comentario en un bar que solo escuchó un asesor de La Cámpora de un diputado de La Cámpora llamado Marcos Cleri.

Es realmente impresionante el nivel de delirio de enajenación mental al que nos somete esta mujer. Y la conclusión de Cristina es: “Me quieren presa o muerta”.

Señora, nadie la quiere muerta. Y tampoco nadie la quiere presa. No es un deseo; es lo que corresponde. Es merecimiento. En una República el que roba va preso. El que viola va preso. El que mata va preso.

¿Qué dicen los fiscales Mola y Luciani? Que usted, Cristina, robó u$s 926 millones. Así que, señora, no se haga la víctima porque usted acá no es la víctima.