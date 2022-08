José y Bárbara Abadi ponen a la Argentina en el diván

Uno es psiquiatra; la otra, psicóloga. Pero sobre todo son padre e hija. José y Bárbara Abadi recibieron a Hablemos de otra cosa, el programa que conduzco por LN+, para poner sobre el diván a una paciente muy particular: la Argentina .

Los Abadi son una familia muy “cerebral”. Todos giran alrededor del estudio y la observación de la mente humana, desde el gran Mauricio Abadi, padre de José y abuelo de Bárbara, un innovador absoluto que con gran audacia introdujo a la psiquiatría en la TV de los tempranos años 60. Pero también la madre de José trabajaba en el mismo campo, como lo hacía su recordada esposa Corine Sacca, prestigiosa psicoanalista, crítica y curadora de arte.

Las otras hijas de José, y hermanas de Bárbara, Florencia es filósofa y María es una conocida actriz que ha extendido sus intereses al campo de la astrología.

Por eso no es exagerado afirmar que en esa familia, conductas y emociones ocupan un lugar de constante interés.

Bárbara Abadi reconoció que hay "muchos prejuicios" respecto de los problemas emocionales

Muy ecléctico, José es una persona de habitual consulta en los medios y ha conducido sus propios programas en radio y televisión. Pero, además, su pasión por el teatro griego lo ha llevado a animarse a subir a varios escenarios. Ahora mismo se lo puede ver en la plataforma Teatrix, desmenuzando clásicos imperecederos de la vieja Atenas, junto a Bárbara.

A continuación, parte del diálogo que mantuvimos los tres:

-En términos psicoanalíticos, José, ¿me podrías definir la pareja Alberto Fernández-Cristina Kirchner?

José: ¿La despareja o pareja? No te entendí bien, jaja. Parece una pareja despareja. No los conozco en términos personales, y por eso no podría hacer una interpretación, y si los conociera, mucho menos debería hacerlo pero, evidentemente, parece ser una relación donde la tensión y la lucha de poder no ha encontrado un campo donde poder desarrollarse aceptablemente, sino que se convierte en pelea permanente, un conflicto que no logra superarse y que se traduce en desconfianza, frustraciones y en roles que se han estereotipado. Nosotros y el resto de los ciudadanos quedamos como víctimas de esta historia.

-Y a esto, Bárbara, te agrego otro factor que sucede en algunas parejas: el triángulo. Aquí también hay un tercero, Sergio Massa.

Bárbara: Hay un tercero y lo peor, tomando esta metáfora, el daño colateral se produce en el resto de la familia, en los hijos, cuando surgen batallas en una pareja. Padece el país la no tramitación de un modo más adulto y adecuado de las diferencias . Esas dificultades para acordar hacen que el daño y los conflictos los paguemos todos.

-¿Qué se hace con todo esto tan áspero, tan agresivo, tan amenazante desde distintos lados de la política argentina? ¿Cómo dejar de pelear?

José: Que importante sería para nuestro país si aceptáramos que hay diferencias, porque todos somos distintos. Semejantes, pero no iguales, que podemos intentar integrar esos disensos y lograr eso que define Kissinger como una “insatisfacción equilibrada”. Acá es todo pelea, la grieta es vos o yo. Hay que rescatar y rescatarnos de la guerra sin pretensión de absolutos, sin vivencias de vencedor y vencido, sin la pretensión de perfección, sino integrarnos de una manera en la cual nos respetemos y que se vayan encontrando alternativas al conflicto, que es inherente al sujeto y a la sociedad, pero sin ahogarnos y que nos permita superarnos. El conflicto en la sociedad es motor en el buen sentido realista, pero acá no se lo toma como algo que pueda generar crecimiento, sino hostilidad . La sospecha hacia el otro genera una desconfianza y un estado de amenaza que impide pensar que estamos del mismo lado.

-Ya que hablás del mismo lado, ahora también se vienen dando peleas internas cada vez más fuertes, tanto dentro del oficialismo como de la oposición, entre sus propias fuerzas.

José: Es la política en su aspecto fallido, no la política que tiene que ver con el diálogo, con la palabra. No estoy de acuerdo con aquello que decía Clausewitz que la política es la otra manera de hacer la guerra. No coincido. Cuando la política pierde su esencia se va degradando, pierde límites y encuadres.

Bárbara: Surgen las luchas de poder y los narcisismos, en vez de pesos y contrapesos, ámbitos de moderación de resolución de conflictos. Prevalecen los personalismos.

José: Hay que tener cuidado de no quedar atrapados en ambiciones narcisistas, autoritarismos que niegan la realidad de la presencia del otro, absolutismos que no atienden preguntas, sino que solo tienen respuestas. Por eso las instituciones son tan importantes, porque esto no puede quedar librado solamente a la salud o a la idoneidad del que está en el poder.

"No hay competencia entre nosotros", afirmaron los Abadi.

-Nos vamos alejando de la pandemia, pero apareció la guerra, el cambio climático parece cada vez más fuerte, la crisis energética y alimentaria preocupa; la incertidumbre domina las sociedades. Quizás, en ese sentido, los argentinos por vivir siempre tan azarosamente, estamos mejor preparados para hacer frente a ese mundo que ya no es tan cómodo ni seguro. ¿Qué se hace con todo eso?

José: La pandemia nos hizo más vulnerables, marcó lo transitorio y la fragilidad de un poder que ya no se puede dominar. La muerte tiene otro nivel de representación para los humanos a nivel consciente e inconsciente. Adquirió una presencia concreta, verdadera, creíble. Antes era solo sabida y conocida, pero no creída, inconscientemente.

-Bárbara, estudiaste mucho los efectos sobre los chicos y estudiantes.

Bárbara: Sabíamos que iban a quedar los efectos por años. Chicos que no volvieron más al colegio. Se dislocó todo el sistema, además de que tardó mucho en volver. Es un tema clave en esta época que llega a la consulta. Se piensa, se está trabajando el tema porque hay mucha preocupación, sobre todo en lo que se refiere a la salud mental infanto-juvenil.

-¿Qué cosas no se restañaron o van a costar reparar?

Bárbara: Los chicos estuvieron mucho tiempo postergados. Mientras todas las actividades se habían reanudado, ellos quedaron muy relegados. Incluso el concepto de salud en relación con la infancia, y también de los adultos, eso de disociar la salud en general de la salud mental, como si fuera algo accesorio, es algo que atrasa décadas. No hay salud integral sin salud mental, que también abarque lo psicosocial y comunitari o. Fue un retroceso enorme pensar que un chico encerrado en su casa podía estar sano durante meses, sin ir a una plaza y sin ver a otros chicos .

El análisis de las diferencias internas en el Gobierno

-¿Hay pérdidas que no se recuperan?

Bárbara: Lo que más nos cuesta a las personas es aceptar las perdidas que no se recuperan, y esto no significa tener una visión trágica. Justamente la idea es subjetivizar esa pérdida y que sea un motor de otras posibilidades. Hablamos no solo de pérdidas humanas, sino también materiales, de proyectos, de certezas.

-¿Diferencias entre miedo útil y miedo inútil?

José: Hay un miedo que tiene que ver con una observación objetiva de la realidad que si es peligrosa trae las conductas que son necesarias para evitarla o enfrentarla de la manera más adecuada. Es un miedo útil, producto de los valientes. Patton decía que ser valiente es aguantarse el miedo cinco minutos más que el otro . El miedo inútil se da frente al peligro imaginario, aquel que vive con pánico una angustia que no le permite discriminar aquello que está enfrentando.

-La Argentina fluctúa entre la euforia y la depresión. ¿Cómo encontrar un equilibrio?

Bárbara: Es tal cual la descripción de la Argentina bien maradoniana. No hay que creerse ese relato: ni somos los mejores ni estamos destinados al fracaso , sino no importaría lo que hagamos porque ya está escrito: o te resignás y te quedás, o te escapás y te salvás. Eso invalida el margen de acción. Tenemos que volver a responsabilizarnos de nuestros actos y decisiones, sabiendo que tienen efectos. Lo que nosotros hagamos no está escrito, así que el destino depende en gran parte de nosotros.

