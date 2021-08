Juan Carlos De Pablo, sobre las criptomonedas: “No hagamos experimentos”

El economista Juan Carlos De Pablo participó de una conversación con José Del Rio, en Comunidad de Negocios, por LN+, y compartió su mirada sobre el debate de las monedas electrónicas, luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que habría que estudiar el uso de criptomonedas para anular el efecto inflacionario.

“Hay que acostumbrarse, aprovechar lo bueno y regularlo de algún modo porque puede dar lugar a los abusos”, opinó el primer mandatario la semana pasada. Consultado sobre esto, De Pablo dio una contundente respuesta sobre el uso de estas monedas.

“Si tuviera un milésimo de mi etiqueta financiera en una criptomoneda no dormiría esta noche”, dijo De Pablo. Y continuó: “Si alguien me dijera que quiere usar el bitcoin o una de las miles que hay y hacer una transacción de hoy para mañana puede ser, pero mantener mi etiqueta en algo que fluctúa, que un día vale tres mil dólares después 20 mil, después 30, después 40... y encima, empezás a investigar un poco y te hablan de los mineros”.

Fue entonces que el economista advirtió que “el bitcoin no te asegura la demanda” y compartió una moraleja. “No hagamos experimentos. En la Argentina hay que dejar de ser creativos, de tanto que lo somos mirá cómo andamos”.

De Pablo no es el primer economista en rechazar la idea del Presidente. Los economistas Martín Tetaz y Martín Lousteau hicieron el martes pasado una fuerte crítica a la idea de Fernández de proponer el uso de criptomonedas para contener la inflación. “Es un delirio”, dijo Tetaz. Y agregó: “Por suerte [el Presidente] no es candidato”. Los referentes de la oposición que forman parte de la coalición de Juntos por el Cambio ironizaron sobre lo que sería que el país comience a usar monedas electrónicas. “El proyecto tiene nombre: se va a llamar Patacoin, ¿es una buena idea o no? Es una cuasimoneda digital”, bromeó el precandidato a diputado.

LA NACION