Juan Carlos De Pablo, sobre Martín Guzmán: ¿Con qué fuerzas psíquicas labura este muchacho?

El economista Juan Carlos De Pablo participó esta noche en Comunidad de Negocios, por LN+, y opinó sobre una economía cada vez más complicada, en donde el Gobierno ya anunció que la inflación de abril “no viene bien”, después del 6,7% de marzo.

En este contexto, De Pablo analizó la baja del dólar que se registró esta semana, en medio de una sostenida corrida cambiaria; opinó sobre el ministro de Economía Martín Guzmán y sobre la reciente decisión de la Secretario de Comercio Interior que intimó a las empresas fabricantes de neumáticos para que “transparenten información sobre costos de producción y comercialización”.

Puntualmente, fue consultado sobre el nuevo acercamiento de Alberto Fernández a Roberto Lavagna, a quien le volvió a proponer la conducción del ministerio de Economía. “Es entendible”, dijo De Pablo, pero opinó: “Si recuerdo bien, Lavagna era el gran candidato para ser ministro de Fernández. Si en ese momento le dijo que no, imaginate si ahora le va a decir que sí”.

En esta línea, se explayó también sobre la figura del actual titular de la cartera económica. “Hay un presidente deshilachado y ahora la economía necesita un soldado. A Guzmán qué le tenemos que decir: ¿con qué fuerzas psíquicas labura este muchacho cuando le tiran pedradas por todos lados, particularmente los aliados?”. Entonces, sostuvo: “Tiene que estar paralizado mentalmente, tiene que tener fuerza sobrehumana. No sé cómo funciona”.

Respecto al reciente requerimiento de Feletti, que pidió a algunas compañías que fabrican neumáticos envíen un reporte sobre su producción, De Pablo planteó que algunos datos deben estar en la página web de los fabricantes, pero agregó: “Respecto a los costos, los mismos empresarios de la Argentina no saben cuáles son. Cuando se los pide la Secretaría de Comercio, se tienen que ponerse a laburar con las estadísticas que ellos no evaluaron para tomar decisiones”.

Y cuestionó: “Este Gobierno hace un enfoque administrativo con respecto al segmento oficial del mercado de cambios. ¿Qué es eso? Vos das números y cuando se terminan lo lamentamos. Es evidente, que en este tipo de cambio, oficial, la cantidad de demanda de divisas supera la cantidad ofrecida, entonces tenés que hacer racionamiento. Los autopartistas se quieren colar sospechando que si no hacen un movimiento no van a conseguir divisas. Vos tenes un avión con 100 asientos y 300 tipos quieren subir, ese es el tema”.

Por último, opinó sobre la inflación. “Los argentinos en materia de inflación sabemos casi todo: cómo generarla, cómo acelerarla y cómo frenarla de golpe”, dijo De Pablo, pero continuó: “Lo único que no sabemos es cómo mantener los éxitos iniciales de los programas antiinflacionarios”.