Robert De Niro y Luis Brandoni recorrieron locaciones en Buenos Aires para grabar la serie Nada

Robert De Niro llegó a Buenos Aires para participar de la serie “Nada”, de la que también formarán parte Luis Brandoni y Guillermo Francella. Este domingo, el legendario actor estadounidense fue fotografiado junto al protagonista de “Esperando la Carroza” durante una recorrida por posibles locaciones de la producción, que será dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn.

De Niro y Brandoni fueron retratados esta tarde cuando asistieron al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, en el barrio de la Recoleta. Allí, se los pudo ver, junto a una parte del elenco, cuando entraron y salieron del edificio por la puerta de la avenida Del Libertador 1473.

La noticia, que es de por sí venturosa para el espectáculo local, tuvo, sin embargo, un costado adverso, aunque menor. Es que trascendió que la intención de los realizadores era grabar escenas en un departamento del edificio Kavanagh, pero se encontraron con la oposición de una parte de los habitantes de esa mítica construcción porteña, entre ellos, de la exsindicalista y exdiplomática kirchnerista Alicia Castro.

PREMIUN EXCLUSIVE Photo ©RSFotos/The Grosby Group PNW Robert De Niro en el dia del trabajador ,realizo la primera reuni—n del film que rodara en Argentina ,la serie Nada ©RSFotos/The Grosby Group PNW

El conflicto para grabar en el Kavanagh

La noticia de la negativa de Castro y otros vecinos del emblemático edificio de Retiro a la llegada de los realizadores fue revelada este miércoles por la mañana por Eduardo Feinmann en su programa Alguien tiene que decirlo, en radio Mitre. “Hay un escándalo en el edificio Kavanagh”, dijo el periodista, luego de hacer la introducción sobre la llegada de De Niro a la Argentina. A continuación, el conductor señaló que el problema entre ese edificio y la producción de la serie, que se llamará Nada, tenía que ver con “la azafata”, en referencia a Castro, que fue, años atrás, secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

A continuación, Mercedes Ninci, cronista del programa, que se encontraba, precisamente, en la puerta del Kavanagh tomando testimonios de sus vecinos, amplió la información: “La idea de la producción era alquilar dos departamentos, uno sería la casa de [el personaje de] Brandoni, donde lo viene a visitar De Niro, y se necesita otro departamento para la producción. Estaban viendo qué departamentos alquilaban, y en qué piso”.

La periodista añadió que hubo una reunión entre los vecinos y que eran muchos los que no querían el acceso de la producción al edificio, una diferencia de 60 a 40. “No era Alicia Castro solamente la que no quería a Robert De Niro”, aseguró.

El Kavanagh, un formidable edificio que es parte del patrimonio histórico porteño, esta vez es noticia por un hecho que vincula el espectáculo con la política

Entonces, Feinmann relató lo que habría dicho la exembajadora argentina en el Reino Unido y en Venezuela durante el gobierno de Cristina Kirchner. “No, Robert De Niro de ninguna manera en el edificio, porque Robert De Niro está con (Joe) Biden y Biden está en contra de (Vladimir) Putin”, aseguró el periodista que dijo Castro en aquel encuentro de los habitantes del edificio. “Además no lo quiere a Brandoni, porque es de Juntos por el Cambio”, añadió el periodista.

Más adelante, Ninci dio más detalles acerca de la postura de los propietarios de los departamentos del Kavanagh en relación con la presencia de los realizadores y actores de Nada en el edificio. “Los vecinos dicen que, de 107 propietarios, dos tercios en la asamblea votaron en contra. No era solo Alicia Castro”, retomó la cronista del programa.

“Hubo una discusión por la suma de dinero, aparentemente les ofrecieron entre cuatro y cinco millones de pesos, cuando un alquiler sería mucho más. Dicen que Disney (que produce la serie), no daba garantías de conservación del lugar y que los seguros no eran suficientes. Entraban 90 personas por cinco días y no daban un listado”, enumeró la periodista las razones de la negativa a dejar entrar al equipo de filmación.

En resumen, los vecinos aseguraron que no era un problema político, porque de ser así, Alicia Castro hubiera perdido la elección, y que no era algo tampoco contra Robert De Niro, sino de utilizar el edificio para una filmación.

Afortunadamente, el icónico y lujoso edificio de Retiro no era la única locación elegida por Duprat y Cohn -directores de El ciudadano ilustre y Mi obra maestra (con Francella y Brandoni), entre otras- para la miniserie de De Niro, Brandoni y Francella que se verá en Star+. Los barrios de San Telmo, Once y Puerto Madero, también serán escenarios de este rodaje, que comenzará a mediados del mes de mayo.

La historia cuenta la vida de Manuel (Brandoni), un experto en gastronomía que vive una crisis personal por el fallecimiento de su asistente y recibe la visita de un amigo extranjero (De Niro), que llega especialmente a la Argentina para entregarle a su alicaído amigo un libro. Precisamente, el departamento en el que Manuel recibiría a su sorpresivo visitante estaría, en principio, en el edificio Kavanagh.

Alicia Castro, en tanto, habitante de uno de los inmuebles de ese edificio, es una de las referentes de la línea más dura del kirchnerismo. Actualmente, conforma el espacio político recientemente creado llamado Soberanxs, en el que también se encuentran el exvicepresidente Amado Boudou y el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto. Recientemente, la exsindicalista aeronáutica y exembajadora se mostró muy crítica de las políticas del presidente Alberto Fernández: cuestionó la política sanitaria durante la pandemia, fustigó el acuerdo con el FMI y criticó la política del ejecutivo con respecto a los medios de comunicación.