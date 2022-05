Más presión. Comercio Interior exige a las fábricas de neumáticos información de costos y precios

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, intimó a las empresas fabricantes de neumáticos para que “transparenten información sobre costos de producción y comercialización”. El requerimiento fue enviado a las firmas Guerrini, Bridgestone, Corral, FATE, Fortalein S.A., Neumasur, Larocca y Pirelli, según fuentes oficiales, en el marco de la Ley de Abastecimiento. Las compañías tienen cinco días para enviar los reportes.

Se solicitó que envíen a la Secretaría datos de los últimos 12 meses sobre su producción por tipo de neumático, los precios de venta de salida de fábrica, el precio de venta a distribuidores, el sugerido al público y la “evolución de los principales costos de producción y comercialización”. Según la secretaría de Comercio Interior, este requerimiento se da como respuesta a un anterior pedido de información a estas empresas, que no fue respondido por las mismas o fue respondido de forma insuficiente.

LA NACION consultó a las empresas del sector, que prefirieron no hacer comentarios por el momento ni aclarar si el requerimiento fue efectivamente enviado.

El sentido sería evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y “transparentar el mercado de neumáticos en el país”. Se da en un contexto de aumento en los precios de estos bienes y de escasez. Las restricciones para importar, debido a la falta de dólares, se trasladan a una menor oferta y provocan una suba en los precios. En la Argentina hay tres fábricas que producen neumáticos y, a su vez, estas requieren insumos importados.

Feletti y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian, se reunieron el jueves pasado con representantes del sector para analizar situación del sector. Según la cartera, exigieron explicaciones sobre las causas del “alza injustificada en los precios de los neumáticos” por la importancia que tienen para toda la cadena de distribución, siendo que el transporte terrestre el principal modo de distribución de bienes en todo el país.

“Se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza”, afirmó Feletti durante la reunión del jueves.

La falta de repuestos para automóviles se registra hace meses y está provocando conflictos en todo el sector productivo: se detectó escasez de llantas, neumáticos, autopartes y pinturas. Hay reparaciones frenadas y talleres que aumentan los precios. También se ven afectadas las líneas de producción de varios modelos por la escasez de microchips para distintos componentes electrónicos de varios modelos.