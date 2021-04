Juan Vaquer: “Pagar el aporte solidario da autoridad moral para exigir”

“Ahora les toca a ustedes”, dijo el abogado y empresario agropecuario Juan Manuel Vaquer, luego de exteriorizar que pagó el llamado Aporte Solidario Extraordinario o impuesto a la riqueza, que rige para aquellas personas y sucesiones indivisas con bienes que excedan los 200.000.000 de pesos.

El empresario, que desarrolló parte de su carrera profesional en la multinacional Dupont, está convencido de que el impuesto a la riqueza se trata de “un pésimo tributo”, aunque explicó que decidió pagarlo -sin cuestionarlo- como una solución frente a la situación que vive el país.

“No podemos olvidar el porcentaje de pobreza estructural que tenemos en el país y tenemos que hacer algo diferente”, dijo el empresario y contó que tomó la decisión junto a su familia para de esta manera, tener una “autoridad moral para exigir”.

“Hagamos bien las cosas que tenemos que hacer en los lugares que tenemos que hacerlas, si no, no vamos a poder revertir esta situación”, dijo en una entrevista en LN+, y sobre su decisión reflexionó: “Algunos me critican por ingenuo, pero prefiero pecar de ingenuo y seguir poniendo mi granito de arena”.

“La falta de planes, de saber hacia dónde vamos” es lo que más preocupa al empresario, que observa que el país necesita reglas claras con un sector privado dinámico “que se anime a invertir en la Argentina para revertir los problemas que tenemos”.

Según dijo Vaquer, “los capitales extranjeros y argentinos necesitan seguridad para poder invertir en el país” y recordó cuando años atrás viajaba al exterior para explicar la situación de la Argentina a la casa matriz.

Finalmente, el empresario explicó que, por su profesión de abogado, la justicia es un tema que lo preocupa “muchísimo” ya que “es el garante final de los derechos de los individuos”. Según Vaquer: “Los jueces deben ser probos y tomar decisiones rápidas”.

Sobre el perfil mediático que adquirieron sus manifestaciones, el empresario aseguró que nunca imaginó que llegaran tan lejos. “En definitiva tengo nada que ocultar, el origen de mi patrimonio es el fruto del ahorro y siempre pagué mis impuestos. Si alguien se enoja con lo que digo problema de ese alguien. Lo único que pido es que cada uno cumpla con su deber”, dijo.

“Sentí mezcla de sorpresa y tristeza cuando supe que debía pagar este impuesto. Es obvio que nadie disfruta pagar un tributo y, menos aún, uno tan alto. Pero no es eso lo que me causó tales sentimientos. Lo que me sorprendió es que el conjunto de mis bienes fuera considerado una “gran fortuna” y me entristeció entender que eso es muestra de lo mucho que se empobreció la Argentina. Mi patrimonio estaría muy, pero muy lejos de ser calificado como una gran fortuna en cualquier nación de ingresos medios. ¡Es que ahora jugamos en la liga de los países pobres!”, dijo el empresario en una nota de su autoría para LA NACION.

Hasta la actualidad se conocen tres fallos judiciales, dos a favor y otro en contra de los obligados al pago del “Aporte Solidario Extraordinario”. Según los cálculos del Gobierno, alrededor de 13.000 personas deberán pagar $4 millones o más, dependiendo de las escalas. Así, el Ejecutivo proyecta recaudar unos $300.000 millones, fondos que serán destinados a subsidiar pymes, financiar la compra de equipamientos de salud, relanzar el plan Progresar, urbanizar barrios populares y equipar YPF para producir gas natural.

