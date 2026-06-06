Conrado Estol, neurólogo: “La dieta mediterránea es la que más se asocia con menos enfermedad”

Según el médico neurólogo Conrado Estol, la biología humana evolucionó de tal manera que las futuras generaciones convivirán con edades avanzadas impensadas, manteniendo estados físicos y cognitivos óptimos.

Sin embargo, el desafío actual radica en la deuda pendiente con la calidad de vida de los adultos mayores, ya que, tal como señaló Estol: “Dos tercios de las personas llegan y pasan sus últimos 10 años de vida en mal o muy mal estado de salud”, fenómeno que definió como la década perdida. Para revertir esta tendencia, Estol propone abandonar la noción tradicional de etapas vitales y afirmó “No hay tercera edad, hay cuarta edad, quinta edad, sexta edad”.

En este sentido, el neurólogo resaltó que la clave para una longevidad plena no reside en soluciones mágicas, sino en la adopción sistemática de siete pilares de hábitos saludables: “Controlar el estrés, mantener tus vínculos sociales, dormir de forma correcta, cero cigarrillo, moderar el alcohol, nutrición sana y ejercicio”.

En cuanto a la alimentación el especialista destacó: “La dieta mediterránea es la que más se asocia con menos enfermedad” y explicó: “Esa es la que hay que comer y comer lo usual: desayuno, almuerzo, noche, lo más temprano posible”

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Sobre el manejo del estrés en el mundo contemporáneo, Estol destacó: “Para el estrés cotidiano, en este mundo vertiginoso, a esta velocidad, con diez pantallas que te rodean, el mindfulness es de las herramientas más útiles”.

La meditación, junto a la actividad física y el propósito de vida, actúan como barreras protectoras contra el deterioro cognitivo. Al respecto, el profesional desmintió que los pasatiempos como los crucigramas sean la única vía; más bien, abogó por una vida activa con objetivos claros: “La mayor parte de los startups, de los nuevos negocios exitosos, los empiezan personas mayores de 60 años”.

Por otro lado, el especialista subrayó la importancia de la alimentación, ya que ocupa otro lugar central en su estrategia de salud. El doctor Estol remarcó la importancia de la proteína y la fibra para sostener la microbiota intestinal y en relación al mito de las restricciones extremas, sostuvo; “La medicina de hoy es una medicina individualizada, es una medicina personalizada”.

Finalmente, el neurólogo abordó el tabú sobre la medicación en la tercera edad, desaconsejando el miedo infundado y aseguró que, cuando un especialista idóneo indica fármacos para tratar insomnio o ansiedad, estos no tienen por qué derivar en problemas de memoria.

“Dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo cardiovascular y demencia”, sentenció, al tiempo que adelantó la llegada de fármacos de nueva generación para el tratamiento del sueño que permitirán una regulación más natural de los ciclos circadianos sin los efectos secundarios de los ansiolíticos tradicionales.