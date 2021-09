En las últimas horas, la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reflexionó sobre la legalización de la marihuana y aseveró: “Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, relajado, con amigos, tu pareja o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela”. Y remató: “Por esos pibes, creo que no estamos listos (para la legalización)”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y fue criticada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ahora, en las últimas horas, el trapero L-Gante se refirió a esos dichos en una entrevista en LN+ con Eduardo Feinmann.

L-Gante se refirió a los dichos de Vidal sobre la marihuana: “El problema es el tráfico”

Ante la consulta del periodista sobre qué pensaba de los dichos de Vidal, el artista respondió: “Cuando dejé la escuela no fumaba porro; para mí está demás decir la ubicación. Porque un narco puede estar en cualquier lado. Y no digo de decir Palermo, sino las villas; es lo mismo”. Luego, aseveró: “Yo soy de la villa y voy a Palermo, pero vi pocos de Palermo ir a las villas. Quizás el problema que ella no sabe cómo decir que te podés fumar un porro, pero el problema es el tráfico, entonces confunden y envuelven las cosas. En mi caso no tengo una enfermedad, pero lo uso (a la marihuana) para bajar el estrés”.

La respuesta de Vidal a L-Gante

Minutos después, mano a mano con Jony Viale en LN+, la propia Vidal explicó que se cruzó con el cantante en el estudio y habló del tema. “Hablé con él y sí, el problema es el tráfico”, dijo. Consultada por el periodista Lucas Morando sobre si se había expresado mal al respecto, señaló: “Este no es un problema de barrios ni el consumo recreativo cuando se da en un contexto de vulnerabilidad, donde los chicos no van a la escuela. Nos quieren distraer con este debate”.

LA NACION