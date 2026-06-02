Qué pasó con Agostina Vega en Córdoba, qué reveló la autopsia y cómo sigue la investigación sobre el crimen

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba y fue hallada muerta una semana después, sumó en las últimas horas datos clave sobre cómo murió la víctima y cuál habría sido la secuencia del crimen. Los resultados preliminares de la autopsia, junto con nuevas medidas judiciales, agravaron la situación procesal del único detenido, Claudio Barrelier.

Mientras la Justicia intenta reconstruir cada movimiento ocurrido desde la noche en que la joven salió de su casa, los investigadores también analizan si hubo otras personas que pudieron haber participado o colaborado en el encubrimiento del hecho. A la par, familiares de la adolescente reclaman respuestas y cuestionan la actuación inicial de las autoridades durante la búsqueda.

Femicidio de Agostina Vega

Qué reveló la autopsia

Los estudios forenses preliminares determinaron que Agostina murió por ahorcamiento y que antes habría sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que todavía faltan los resultados definitivos de los análisis complementarios, que permitirán establecer con mayor precisión las circunstancias del ataque.

Según pudo saber LA NACION, los investigadores también creen que el cuerpo fue desmembrado con uno o más cuchillos de cocina, lo que provocó severos daños en los restos hallados. Además, continúan pendientes los exámenes toxicológicos que deberán determinar si la adolescente fue drogada antes de ser asesinada.

La data de muerte coincide con una de las principales hipótesis del fiscal Raúl Garzón: que el crimen ocurrió durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen Facebook

La principal hipótesis sobre cómo ocurrió el crimen

La reconstrucción judicial indica que Agostina tomó un remís hacia el barrio Cofico y llegó cerca de las 23 a la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, donde residía Barrelier.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de la adolescente al domicilio. De acuerdo con la investigación, habría permanecido allí hasta ser asesinada entre la 1 y las 2 de la madrugada del domingo.

El momento en que Agostina ingresó a la casa del único detenido por su desaparición

Para los investigadores, el crimen ocurrió dentro de esa vivienda. Los peritajes determinaron además que el lugar habría sido limpiado en al menos dos oportunidades después del hecho. Durante un segundo allanamiento, las pruebas con luminol detectaron rastros de sangre y los peritos secuestraron productos de limpieza y elementos que podrían haber sido utilizados para borrar evidencias.

La fiscalía también sostiene que Barrelier retiró el cuerpo de la casa recién el lunes por la mañana y lo trasladó hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció alrededor de 45 minutos antes de abandonar el lugar.

Frente de la casa de Claudio Barrelier Captura

Qué se investiga sobre posibles cómplices

Aunque Claudio Barrelier es hasta ahora el único detenido, la Justicia no descarta la participación de otras personas.

Uno de los focos de la investigación está puesto en quienes convivían con el acusado en la vivienda donde habría ocurrido el crimen. Todos ya declararon ante la fiscalía, pero los investigadores intentan determinar si escucharon, advirtieron o incluso colaboraron en alguna etapa posterior al asesinato.

Las sospechas recaen especialmente sobre una mujer que mantenía una relación sentimental con Barrelier. Los pesquisas buscan establecer si pudo haber tenido algún grado de participación o encubrimiento.

En la misma línea se expresó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien sostuvo que en una causa de estas características no puede descartarse la intervención de terceros.

No Se Descarta Que Haya Cómplices Ministro De Seguridad De Córdoba

Cómo sigue la causa judicial

Este lunes el fiscal Garzón agravó la situación procesal de Barrelier. La imputación pasó de privación ilegal de la libertad a femicidio, delito que contempla la pena de prisión perpetua en caso de una condena.

Además, los abuelos maternos de Agostina fueron aceptados como querellantes particulares y se sumaron al padre de la adolescente en la representación de la familia dentro del expediente.

Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Según fuentes de la investigación, recientemente protagonizó un episodio en el que amenazó con quitarse la vida y desde entonces se encuentra bajo observación psiquiátrica permanente.

Los investigadores intentan determinar si quienes convivían con Barrelier escucharon, advirtieron o incluso colaboraron Facebook

El antecedente clave

La causa también reactivó cuestionamientos sobre un episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando una joven denunció que Barrelier la había retenido contra su voluntad dentro de la misma vivienda de barrio Cofico.

Según relató la denunciante, el hombre la obligó a desvestirse, la ató de pies y manos y le tapó la boca con cinta adhesiva. La joven logró escapar y fue auxiliada por vecinos que llamaron a la policía.

Por ese hecho, Barrelier estuvo detenido durante 20 días por privación ilegítima de la libertad, pero recuperó la libertad tras pagar una fianza. Ahora, tras el crimen de Agostina, aquel antecedente volvió a quedar bajo análisis y generó fuertes cuestionamientos sobre las decisiones judiciales adoptadas en ese momento.

"No tengo nada que ver": el audio de Claudio Barrelier sobre el femicidio de Agostina

Reclamos de la familia y movilizaciones

Los familiares de Agostina cuestionaron las demoras registradas al momento de denunciar la desaparición. Según contaron los abuelos de la adolescente, acudieron a una comisaría durante la madrugada del domingo y fueron atendidos varias horas después.

Vecinos de la casa de la familia Vega SEBASTIAN SALGUERO - LA NACION

También sostuvieron que el testimonio del remisero que trasladó a la menor la noche de su desaparición pudo haber sido incorporado antes a la investigación.