La advertencia de Ricardo Lorenzetti a Alberto Fernández por haber comparado al fiscal Luciani con Nisman

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti habló sobre la desafortunada comparación entre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman hecha por el presidente Alberto Fernández en agosto. En una nueva emisión de +Entrevistas, ciclo conducido por Luis Novaresio, el juez fue consultado sobre si la frase de Fernández podría ser considerada una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. “Tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites”, sostuvo Lorenzetti en principio.

“Hay que ser prudentes. Nosotros [en referencia a los jueces de la Corte Suprema] tenemos grandes responsabilidades. Tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites. Hay que recordar la historia y no volver a repetirla. Cuando la Argentina inicia caminos fuera del sistema de derecho termina mal”, dijo.

Opinó luego que “tanto la población como los jueces y juezas tienen que ser firmes”. “La ley tiene que ser igual para todos. Punto. Después habrá discusiones. Pero eso está fuera de un proceso judicial. No se puede cambiar los procesos de acuerdo a las personas, intereses o los casos. No es así”, remarcó.

En esa línea, citó al Estado de derecho e insistió en que “fue un logro muy difícil de conseguir”: “Por ejemplo, hoy hablamos de la igualdad de género. ¿Eso nació de lo que dijo un presidente? No. Nació de las calles. Lo hicieron dos o tres mujeres que se juntaron, empezaron, lucharon y sufrieron. Los derechos humanos lo mismo. No salió de un Presidente. Nació de la calle”.

Independencia e imparcialidad

Con base en las declaraciones del jefe de Estado, el magistrado insistió en que “todos los gobiernos opinan y dicen cosas” pero que, más allá de las presiones que puedan recibir, “tenemos que dar la sensación de independencia e imparcialidad”. “Es importante que los argentinos sepan que para nosotros lo que puedan decir nos es indiferente. La única herramienta con la que vamos a juzgar es mediante la Constitución”, precisó.

A pesar de la aclaración, sí consideró necesario que se “baje el tono de la discusión” ya que “denota inmadurez”: “No le sirve a nadie que nos vayamos insultando unos a otros. Por eso los dichos son intrascendentes y lo único que queda al final son las decisiones judiciales. Hay que volver a crear diálogo institucional”.

Presiones en la Justicia

En un contexto de normalización de amenazas contra integrantes del Poder Judicial, Lorenzetti se refirió a su caso particular y admitió no sentirse “presionado” por ningún comentario. “Cuando uno está en cargos de responsabilidad, tiene que tener templanza. Si uno no sabe soportar presiones, tiene que irse a su casa y hacer otra cosa. Estamos para resolver cuestiones importantes. Decidimos sobre el futuro de las personas”, profundizó.

Ampliación de la Corte Suprema

Tal y como había expresado en anteriores ocasiones, el juez de la Corte se mostró en contra de ampliar la cantidad de miembros. Para Lorenzetti, “no es conveniente” que eso ocurra. Criticó además al oficialismo por haber cambiado de parecer con los años: “Cuando Cristina Kirchner era senadora, propuso que la Corte estuviese conformada por cinco miembros. Resulta que ahora las mismas personas propones que sean 15. O estaban equivocados o están equivocados ahora”.

“Hay que tratar de ser estables porque sino se genera mucha incertidumbre. La realidad es que en toda la historia argentina, la Corte fue de 5, 7 o 9 miembros. Nunca de 15. Y cuando se amplió a 9, se produjo una enorme crisis en el gobierno de Carlos Menem. Es por eso que creo que hay que tranquilizarle”, indicó.

