escuchar

A Mariano Barbieri lo asesinaron en Palermo de una puñalada en el corazón para robarle el celular y el país amaneció otra vez conmocionado por otro salvaje hecho de inseguridad ocurrido en uno de los barrios considerados más seguros de la Argentina. “Ayudame, no me quiero morir”, dijo el ingeniero de 42 años cuando ingresó a una heladería para pedir ayuda, antes de desvanecerse. Pero la herida que tenía era mortal y Barbieri falleció cerca de la medianoche del jueves en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires.

“Nosotros tratamos de ser profesionales, pero yo arranqué el programa con la sensación de que estamos vivos de casualidad… Hay un daño profundo, y da la sensación de que estamos rotos, la sociedad está rota”, dijo Luis Majul visiblemente angustiado en el pase del Noticiero 8 am con el programa Buen día Nación que conduce momentáneamente Pablo Rossi -hasta el regreso de Luis Novaresio- por la pantalla de LN+.

El crimen volvió a poner a la inseguridad en el centro de la escena y el mismo jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció sobre el caso y lo caracterizó como “una situación realmente espantosa”; el exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio se solidarizó con la familia y pidió que “le caiga todo el peso de la Justicia” al responsable.

El posteo que compartió la mujer de Barbieri en Facebook Foto: Facebook

“Este estado de ánimo es terminal, para los que quieran gobernar la Argentina, la demanda que hay es ‘déjenos vivir en paz, levantarnos a la mañana, caminar e ir al trabajo”, pidió Majul y añadió: “Todas las familias están atravesadas por el sufrimiento en un país como Argentina donde ya no se vive de manera normal”.

Barbieri vivía en Béccar, partido bonaerense de San Isidro, provincia de Buenos Aires, era padre de un bebé y en el último tiempo se había expresado a favor de las ideas libertarias representadas por Javier Milei. Ingeniero egresado de la Universidad de Buenos Aires, tenía su propia empresa, Ideas, donde asociado con arquitectos se encargaba de planear desarrollos estructurales sustentables. Hace ocho semanas había participado de la convención anual organizada por la Cámara Argentina de la Construcción.

Su pareja y mamá del bebé le dejó un mensaje en sus redes sociales para decirle que no lo olvidará: “Mi amor, papá de mi bebé. Te amo hasta el último de mis días. Por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo. Siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno. Te amo Mariano. Sos, fuiste y serás el amor de mi vida. Mi hijito es la luz de mis ojos. Dame fuerza, mi cielo. Esperame allá en muchísimo tiempo, pero nos vamos a reencontrar. Te amo”, le escribió.

El brutal crimen de Barbieri y la definición de Pablo Rossi: “Las cámaras no alcanzan”

En este punto, Pablo Rossi se refirió a las imágenes que muestras al ingeniero agonizando, pidiendo ayuda en una heladería, que fueron captadas por las cámaras de seguridad del local. “Ya no se vive de manera normal y si no lo asumimos y se lo endilgamos a la clase política, esto no va a cambiar”, afirmó.

Mariano Barbieri de 42 años murió apuñalado cuando lo asaltaron para robarle el celular. Se realizan los peritajes del cuchillo encontrado Ricardo Pristupluk

“Ya no somos un país normal de clase media donde se pueda transitar por sus calles con tranquilidad. La política te pone cámaras en todos lados pero no basta, el país se está descomponiendo frente a nuestras narices. Y frente a nuestra hipervigilancia, las cámaras no alcanzan, estamos viendo una agonía en vivo y en directo”, añadió.

Sobre el final, Débora Plager dejó una reflexión: “Las cámaras ya ni siquiera sirven para prevenir delitos o perseguirlos. Es un regodeo perverso con la muerte”.