“Se acabó el modo de hacer y de analizar la política tal como la conocíamos”. Con esta frase Luis Majul se refirió al terremoto electoral protagonizado por Javier Milei y lo hizo durante el pase del Noticiero 8 am que conduce por la pantalla de LN+ con el programa Buen día Nación a cargo de Pablo Rossi.

La consideración de Majul vino a cuenta de que el líder libertario ganó en distritos electorales en los que no hizo campaña de manera tradicional, como en la provincia de Salta, donde ni siquiera estuvo de cuerpo presente. Aún así, fue el candidato más votado de las elecciones PASO 2023 en la Argentina: la boleta de La Libertad Avanza, con la fórmula del economista y diputado libertario como candidato a presidente y Victoria Villarruel como vice, recibió 7.116.352 votos; es decir, el 30,2 por ciento del total. Milei se posicionó primero en 16 de las 23 provincias argentinas.

“Hubo un cambio de paradigma y esto no significa endiosar o ungir a nadie, pero hay que comprender que el fenómeno es un desafío, hay una sociedad en ebullición”, compartió Rossi.

El triunfo del economista Javier Milei, quien se presenta como un libertario, en las primarias argentinas ha puesto a esta ideología en la primera línea del debate

En este punto, Majul puso al aire un divertido video en el que la voz de una mujer pide a los votantes formoseños que llamen al “Rappi Milei” para que les lleven las boletas a su casa antes de ir a votar. “Van a hacer cualquier cosa para que el león no sea presidente, entonces como no es seguro que encuentres las boletas de Milei te las llevamos a tu casa”, dice el spot.

La reacción de Pablo Rossi ante el insólito spot sobre el delivery de boletas de Javier Milei en Formosa

“Uno podría decir que es una tontería, pero es una idea nueva dentro de la política tradicional”, evaluó Majul, y Rossi analizó: “Este video es la respuesta anticasta a uno de los males de la casta: las listas sábanas y la típica trampa de la casta de hacer desaparecer las boletas. Y cuando digo casta hablo del sistema político”.

“En cambio, en Córdoba vos no necesitás el Rappi Milei porque tenés boleta única de papel. Por eso, los seguidores de Milei están agarrando los límites de la casta, o en todo caso, como la clase política argentina no evolucionó, eso es lo que están usando a su favor”, amplió Rossi, y añadió: “El peligro es creer que Milei es un salvador y que todo el que no piense igual que ellos se transforma en un enemigo”.

Milei y el neomenemismo, según Pablo Rossi

Más adelante, los periodistas de LN+ se centraron en las declaraciones del líder sindical gastronómico y referente peronista de Catamarca, el histórico Luis Barrionuevo, quien no solo no criticó a Milei sino que elogió su figura y afirmó: “Como decimos los catamarqueños, creo que gana en primera vuelta y sin chicote”.

Luis Barrionuevo elogió a Javier Milei Archivo

“Luis Barrionuevo dijo ‘cada día me gusta más Milei’, palabras más, palabras menos: bienvenidos al neomenemismo, donde muchos exmenemistas empiezan a ver en Milei al Carlos Menem que decía ‘¡Síganme! No los voy a defraudar’”, comparó Rossi. Y finalizó: “Por eso vamos a empezar a ver una redefinición del concepto casta”.