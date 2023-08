escuchar

Luego de la viralización del video que lo mostró en medio de una obra de teatro callejera a causa de la falta de propuestas de trabajo para su profesión, este lunes Pablo Alarcón visitó +Realidad (LN+) y dialogó con Jonatan Viale y Viviana Canosa acerca de su presente. “Necesito guita para vivir”, insistió el artista.

Luego de la relevancia que cobró su video en las redes, el actor celebró el gran número de personas que acudió a verlo este fin de semana a Plaza Francia, en su show a la gorra. “Estoy la mitad de lo alegre de lo que podría estar lleno un teatro, donde la gente va, se viste. Yo soy de un pueblo lejano de acá y yo me acuerdo de que mi padre y mi madre vinieron a Buenos Aires y se probaban la ropa para entrar al teatro. Era todo una ceremonia. Y yo me acuerdo de que no fue hace muchos años que la gente iba bien vestida y después iba a comer pizza. Ahora no se puede ir al teatro, no se puede comer pizza, no se puede nada”, lamentó.

Pablo Alarcón se refirió al duro momento laboral que atraviesa

Luego de su análisis y comparación con otra época argentina, el actor sostuvo: “Yo soy un laburador. A mí no me voltea nada. Me van a voltear el día que me entierren. Soy un luchador”. Al mismo tiempo insistió: “No necesito laburar más, esa es la realidad. Lo que yo necesito es ganar guita para vivir”.

En tanto, Viviana Canosa intervino en la conversación y le consultó sobre la falta de propuestas y fuentes de trabajo para los artistas, en donde sentenció: “No hay más ficción”. Ante ello, Alarcón coincidió: “No hay más nada. No hay más industria, no hay más nada”. A la vez señaló: “Lo han destruido [en referencia al Gobierno actual] porque son corruptos. Nos mintieron. No tienen un ejército que los defienda”.

El actor Pablo Alarcón actúa en Plaza Francia a la gorra debido a la falta de trabajo Alejandro Guyot

En cuanto al trabajo que lleva en la calle, Canosa elogió su voluntad y Alarcón contestó: “Lo hago porque tengo dignidad. No tengo vergüenza. A la guita no me la fumé en pavadas, me la fumó el país. En la 1050, el corralito, el dólar. Todo. A mí me agarró desprevenido, me pasaron cosas personales, pero no soy el único”. En ese instante le consultaron acerca de si este es el “peor momento de la Argentina” y dijo: “No conozco otro peor momento que este. Esto es peor que el 2001, porque la mente de la gente está muy achicada”.

Asimismo, Pablo Alarcón destacó cuánto gana de jubilación. Indignado comentó: “$78.000″. “¿Y cuánto te llegó de gas?”, le preguntó Viale al tiempo que el actor contestó: “$17.000. Yo tengo que trabajar para vivir y eso que he hecho las cosas bien”. Antes de concluir expresó algunas de las opiniones que recibió por parte de sus dos hijas a la hora de ofrecer una obra teatral a la gorra.

“Me han dicho que estoy loco. Que no me pueden entender. Y muchos compañeros me dicen: ‘No Pablo, no debés hacer eso’. Acá mi intención no fue ser mediático”, aseguró y remató: “Este no solo es un problema mío. Es un tema del país y los artistas están bajo cero, con las orejas tapadas de agua. Tienen hambre. Hoy viven de un subsidio, un plan o tener hijos que los ayudan”.