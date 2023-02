La reacción de Eduardo Feinmann ante los cortes de luz y las protestas: “¿Y el Estado?”

escuchar

Durante el pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, los periodistas debatieron acerca de la manifestación y el corte del tránsito en la Autopista Dellepiane, en protesta por los cortes de luz. Con las complicaciones para movilizarse por la Ciudad de Buenos Aires a raíz de la falta de energía eléctrica, (y sumado a que también hubo una protesta en la 9 de Julio), el conductor de El Noticiero manifestó su bronca: “¡Paren un poquito!”.

La bronca de Feinmann con los cortes de luz: “¡Paren un poquito!”

“A las 7:00 AM ya había cuatro personas cortando y el tránsito era un descalabro ¿El Estado dónde estaba? El Estado no estaba. Acá cada uno hace con el espacio público lo que se le canta”, comenzó el conductor de El Noticiero. “¿Es entendible el reclamo de los vecinos que están allí en ese barrio donde está la Dellepiane? Sí, claro, me parece muy bien”, continuó y añadió: “¿Pero quién es el responsable? Edesur. La empresa italiana Enel es la responsable”. Tras el comentario, con el objetivo de encontrar a los culpables de los cortes de luz, Rossi complementó: “Ellos dicen que es por la falta de generación de energía, que ellos son distribuidores…”.

“Todo eso se entiende. Ahora… ¿Cuatro días sin luz? ¿Sabés lo que es cuatro días sin luz con un calor extremo? Viernes, sábado ¡el domingo te derretías! Lunes, martes… Ey, ¡Paren un poquito!”, expresó Feinmann. En tanto, aseveró: “Hoy, desde muy temprano, los medios y periodistas kirchneristas le estuvieron echando la culpa al Gobierno de la Ciudad. ¿Qué tiene que ver? Quien tiene que controlar a una empresa privada es un organismo estatal nacional”.

Luego del descargo sobre los cortes de luz y el análisis acerca de los piquetes que se convirtieron en los protagonistas de este miércoles en Buenos Aires, Pablo Rossi continuó con un resumen sobre las manifestaciones y resaltó la frase de un vecino de Villa Lugano, que indignado por la falta de luz explotó de furia: “¿A quién le pueden hacer creer que estamos mejor que China?“.

