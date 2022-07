La divertida definición de Luis Novaresio sobre su look que hizo reír a Débora Plager y Marina Calabró

Si bien en la pantalla de LN+ se cubre el minuto a minuto de la realidad argentina, también se pueden vivir divertidos momentos que protagonizan los periodistas: en esta ocasión Luis Novaresio, Marina Calabró y Débora Plager estallaron de risa al hablar sobre el particular look del conductor de Buen día Nación (LN+).

Minutos previos a las 10 h., Luis Novaresio, Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager comparten pantalla al hacer el pase entre los programas. Con la finalización de 8:30 comienza Buen día Nación y se lleva a cabo un ida y vuelta entre los periodistas, donde se intercambian opiniones e información sobre los sucesos más importantes de la jornada. Pero también, la picardía no escasea en esos minutos en vivo.

El look de Novaresio despertó un momento de distención al aire de LN+

En esta previa al fin de semana fue el propio conductor de Buen día Nación el que adelantándose a una posible broma por parte de sus colegas, realizó un chiste sobre el look elegido. “Qué lindo”, expresó Marina Calabró al ver en pantalla partida a su compañero. De inmediato él tomó la palabra. “Estoy de croupier de casino”, dijo con un particular humor e indicó que luego de su programa perfectamente podría llevar a cabo una labor en los populares sitios de juego. “Estás enchalecado”, agregó una de las periodistas.

La comparación por parte del conductor no fue desatinada, debido a que para el viernes su look fue clásico al lucir una camisa blanca con un chaleco negro abotonado. Este conjunto es el que usualmente forma parte del uniforme de aquellas personas que trabajan en casinos o bingos. El croupier luce un look sobrio en relación al labor que llevan a cabo, que es estar al frente de funcionamiento de la actividad en cuestión. Generalmente, a estas dos prendas se le suma un llamativo moño y por supuesto, un pantalón sastrero.

El look de Luis Novaresio del jueves (Captura video)

En esta línea, y en medio de risas por las palabras de su colega, Débora Plager destacó en ocasiones que los looks que los tres presentes eligen son combinables. El jueves, por ejemplo, Novaresio lució un outfir similar al del día de la fecha pero predominaba el color marrón claro, lo que el viernes podría haber combinado con el atuendo de Marina Calabró, que fue de un mono enterizo en color tierra.

Entre risas, una vez más los looks fueron el momento de distensión de los periodistas, como un recreo antes de tratar los temas que atraviesan la actualidad de los argentinos. Pero además, se trata de un punto en el que Luis Novaresio siempre marca un detalle en sus atuendos, que si bien en ocasiones se tratan de un integral look sobrio, tiene una particularidad. Entre sus prendas más elegidas se encuentran los chalecos y las poleras, de diversos tonos que conforman una descontracturada imagen que generalmente muestra los viernes.