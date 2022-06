La cruda comparación de Luis Novaresio entre Fabiola Yañez y Jill Biden por la Cumbre de las Américas

Alberto Fernández viajó a Estados Unidos convocado para ser parte de la Cumbre de las Américas. El mandatario emprendió un fugaz viaje junto a una exclusiva lista de acompañantes, liderada por Sergio Massa. También, Fabiola Yañez estuvo junto a su esposo como indicaba el protocolo. Este nuevo viaje de la primera dama llamó poderosamente la atención para algunos, dado que recientemente se enfrentó a la Justicia por la fiesta privada que realizó en la quinta de Olivos, durante la cuarentena en 2020. En esta línea, Luis Novaresio, durante el pase por LN+ con Marina Calabró y Débora Plager, se refirió a la explicación oficial acerca de la elección de la comitiva y se mostró totalmente indignado.

“Es parte de la diplomacia mundial. Todos los jefes de Estado viajan acompañados, como cuando fue el G20 en Argentina (Juliana) Awada ofició de anfitriona. Participa de otras actividades organizadas por Jill Biden y otras propias. Tiene asignada personas como asistente por ceremonial y protocolo, como todos los miembros de la comitiva”, fue la respuesta de la vocera de la presidencia, Gabriela Cerrutti, tras el interrogante por privado de Luis Novaresio acerca de los motivos de la presencia de Fabiola Yañez en la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles.

Los mandatarios posaron junto a sus esposas (Foto Instagram @alferdezok)

En este sentido, el planteo del conductor de Buen Día Nación (LN+) fue direccionado hacia la situación judicial de la primera dama, quien debió presentarse ante la Justicia al ser denunciada por el festejo de su cumpleaños en la quinta de Olivos, durante las restricciones por la pandemia en 2020, donde no estaban habilitadas las reuniones sociales. Por el hecho, ella ofreció una reparación de 1,4 millones de pesos para cerrar el caso, lo cual fue aceptado.

El cuestionamiento del periodista subrayó más bien a una postura moral, en este caso de Fabiola Yañez, al mostrarse “sin estupor” luego de asumir su delito que indignó a gran parte de los argentinos. “Me puse a googlear si Jill Biden o Juliana Awada tienen causas penales cerradas. No me estaría apareciendo. Porque (Cerruti) la compara con la esposa del expresidente”, expresó irónicamente Novaresio, quien no dudó en mostrar su indignación ante el hecho y la respuesta oficial que obtuvo.

El duro comentario de Luis Novaresio sobre Fabiola Yañez

“La esposa del Presidente, condenada o de alguna manera cerrado el caso con asunción del delito, viaja en un vuelo oficial con un asistente de protocolo. ¿No es mucho, che?”, se preguntó al respecto y señaló este accionar como un “papelón” por parte de las decisiones tomadas por las autoridades del Gobierno Nacional, para este viaje, donde además Alberto Fernández se mostró muy crítico hacia la reunión por la falta de invitación a países como Nicaragua y Venezuela.

Fabiola Yañez compartió en redes sociales su viaje (Foto Instagram @fabiolaoficialok)

Por su parte, la misma Fabiola Yañez compartió en su cuenta de Instagram su viaje a Los Ángeles en el que tuvo reuniones con otras primeras damas. En una reciente publicación, indicó que se dio un intercambio discursivo con sus pares acerca de la situación mundial. “Me enorgullece ser parte de estos intercambios donde, a través del liderazgo de mujeres, son representados los ideales de nuestros pueblos”, señaló.