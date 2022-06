“Top Gun de cabotaje”: Luis Novaresio comparó el último posteo de Alberto Fernández con el film de Tom Cruise

Luis Novaresio criticó en duros términos al presidente Alberto Fernández, a quien caracterizó como desorientado después de que suspendiera su agenda para visitar a Milagro Sala, quien está internada en Jujuy, y se refirió al posteo que realizó el mandatario antes de viajar. “Esa imagen de símil Top Gun de cabotaje me parece penosa, está extraviado el presidente”, dijo este miércoles el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

La líder de la organización kirchnerista Tupac Amaru fue hospitalizada el lunes por una trombosis venosa profunda y tiene una custodia policial por su calidad de detenida. Y el jefe de Estado suspendió su agenda para concretar este encuentro con la dirigente social que tiene prisión domiciliaria.

"Top Gun de cabotaje". Novaresio comparó el último posteo de Alberto Fernández con el film de Tom Cruise

“El país está fantástico, basta de ser destituyentes”, ironizó Majul mientras analizaban la convulsionada coyuntura económica en un contexto donde ni el presidente ni el ministro de Economía asistieron a la reunión de gabinete celebrada esta mañana en la Casa Rosada. “Guzmán no fue. Que no esté el presidente no me sorprende porque está desconectado de la gestión”, remarcó Plager.

“Hace tiempo decía que el gobierno de Alberto Fernández estaba extraviado y ahora el extravío es pasmoso. El presidente posteando que se va a ver a Milagro Sala, ‘injustamente detenida’… Yo entrevisté a Alberto mil veces y decía que estaba bien detenida”, afirmó Novaresio.

“No puede hacer esto después de haber dicho que estaba justamente detenida. Eso, más allá de lo político, te enloquece la cabeza, ¿con quién estamos hablando?”, preguntó Majul.

En su cuenta de Instagram, el Jefe de Estado publicó un video en el Aeroparque Jorge Newberry de Buenos Aires, con un hangar y un helicóptero detrás, rodeado de sus colaboradores, antes de abordar un avión rumbo a Jujuy.

“Voy a visitar a Milagro, injustamente detenida, enferma, para acompañarla como lo hice siempre y también para que se muestre esta situación oprobiosa que la Corte sigue sin resolver”, fue el texto con las palabras del mandatario apoyando a la líder kirchnerista que acompañaron el material publicado en las historias de su cuenta de Instagram.

“La propia Milagro Sala desmintió al presidente, cuando dijo ‘ni me llama’. Además, ella no está detenida injustamente. Si te detienen durante el proceso es porque existe peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, y Milagro Sala robó pruebas y apretó testigos. No es una presa política, es una política presa por delitos comunes”, consideró Novaresio.

En este sentido, Plager fue lapidaria con Alberto Fernández. “Hoy me parece menos relevante lo de Milagro Sala, mientras su gabinete está reunido con la ausencia del ministro de Economía en el momento más crítico desde su gestión, el presidente suspendió su agenda, y lo postea con orgullo… está extraviado. Esto lo hunde más al presidente, es ridículo y absurdo”, criticó la periodista.

“Una fuente de la Casa Rosada me dijo que el presidente quiere gesticular. Es lo que ellos creen. Voy a hacer una comparación, aunque caiga muy mal, ¿se acuerdan cuando Fernando De la Ría golpea la mesa en el programa de Mariano Grondona? Conozco la trastienda: alguien le sugirió que muestre firmeza con un gesto físico. Esto de Alberto es lo mismo, es un papelonazo notable”, dijo Novaresio.

En este sentido, Majul aclaró que existe “un discurso cabeza de termo del núcleo duro del kirchnerismo que compra esto”. “Esta imagen de símil Top Gun de cabotaje me parece penosa. Lo que estamos viendo... Está extraviado el presidente”, agregó Novaresio.

“Subestiman a la gente: una cosa es ir al G7, más allá de los papelones, y otra cosa es que en el día de la crisis más profunda que atraviesa el gobierno se vaya a ver a Milagro Sala. La gente no es tonta y se da cuenta. Me da vergüenza, me preocupa y me parece triste, y la gente no es tonta, ¿alguien cree que pueden subestimar a la gente?”, preguntó, muy indignada, Plager.

Sin embargo, para Novaresio, “ya no convencen ni a los suyos, esto es propio de una persona extraviada que está fuera de su tiempo y espacio. Una fuente cuenta que hoy el presidente se anotició de que su ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había viajado a Estados Unidos. El presidente se enteró esta mañana”. En torno a esto, Plager sentencio: “Desde hace tiempo vemos que el presidente está solo y no le queda a nadie”.