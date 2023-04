La dura crítica de Alejandro Lerner al presente que vive la Argentina: “Asumimos que la mitad del país sea pobre”

escuchar

Este jueves, Alejandro Lerner estuvo presente en el pase diario de El Noticiero y +Realidad (LN+), en el marco de la convulsión que generó la viralización de su carta acerca de cómo percibe la realidad de Argentina. En medio del análisis de su perspectiva como artista, el cantante reparó en una de las cosas que más lamenta de la situación actual: “Asumimos normal que la mitad del país sea pobre”.

Alejandro Lerner habló de su carta con Eduardo Feinamnn y Jony Viale

En diálogo con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, el cantante desgranó los sentimientos que lo impulsaron a redactar aquel escrito del que más tarde el conductor de El Noticiero publicó en LA NACION. Lerner describió la crisis económica actual como “un quilombo” y dejó en claro que, “para quienes queremos vivir una vida normal tenemos que tener previsiones”.

“Cuando uno votó a un gobierno, sea quien sea, ya no importa de quién es la culpa. Cuando yo le entrego el desarrollo de mi vida como ciudadano, civil, profesional a una administración, yo les pido que se hagan responsables”, sentenció el cantante acerca de la gestión gubernamental. “Hace mucho que no imaginamos qué país queremos tener y no nos ponemos de acuerdo con el país que queremos tener. Es el típico juego de la soga, pero se va a romper y nos vamos a caer de cu*** todos. En un país civilizado está bien que haya gente que piense distinto”, remarcó.

A medida que su descargo se profundizó más en la cuestión social argentina, Lerner lamentó: “Asumimos esta realidad como normal, que la mitad del país sea pobre, que una gran parte sea indigente… Les vuelvo a decir, no me importa si la culpa es de (Mauricio) Macri, de (Carlos) Menem o es de (Juan Domingo) Perón. Las cosas buenas que hizo Perón las hizo hace muchísimo y nadie las va a volver a poder hacer”.

En tanto, Feinmann le preguntó al cantante acerca del por qué de su carta y Lerner contó: “En este caso me fui a trabajar a Israel y a España y sentí que estaba en carrera de vuelta. Eso me dio tal emoción de recuperar esa conexión que tengo con mi vocación, la que te hace hacer las cosas sea como sea”. Luego de enmarcar el momento que lo llevó a escribir, se refirió al encuentro que tuvo con los argentinos que viven en el exterior y que optaron por un presente “mejor”. Eso mismo fue el puntapié para lo que vino después.

