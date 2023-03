El comentario de Alfa sobre Eduardo Feinmann que descolocó a Jony Viale: “Le falta, no sabe manejar”

escuchar

Jonatan Viale recibió este miércoles a Walter “Alfa” Santiago en +Realidad (LN+). En su paso por el programa periodístico, el ex Gran Hermano analizó junto al conductor y su equipo la situación actual del país en materia económica y política, a la vez que aseguró que le ofrecieron un cargo en la administración pública. No obstante, al comienzo de la charla - y a su mejor estilo - el oriundo de Tigre sorprendió a todos con un hilarante comentario sobre Eduardo Feinmann: “Le falta, no sabe manejar”.

Walter "Alfa" Santiago descolocó a Jony con un comentario sobre Feinmann

“Estoy con la voz muy tomada porque el fin de semana estuvimos en el autódromo las 24 horas. Estuve con [Eduardo] Feinmann… Lo pasé varias veces en el circuito”, comenzó Alfa al tiempo que Viale esbozó: “Mañana lo uso en el pase”. “Le falta, no sabe manejar. Lo pasé con la horquilla por dentro y le tiré un barco directamente”, concluyó el exconcursante con una sonrisa.

El “enemigo de Alberto”

Durante el desarrollo de la entrevista, Viale le consultó acerca de sus dichos sobre Alberto Fernández dentro de la casa de Gran Hermano. Sin tapujos, sentenció: “No. Eso no. Yo soy el enemigo de un sistema. Desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, escucho que estamos en crisis, que vamos a salir de la crisis, que hay un plan para salir. Siempre digo lo mismo. Si el plan hubiera funcionado, si el bombo sirviera, hoy seríamos Alemania. Desde que nací lo único que veo es piquete, protesta, el bombo… Si eso sirviera para algo, hoy seríamos un país de primer mundo”.

Acerca de la respuesta que Gabriela Cerruti emitió luego de que Alfa nombrara a Alberto en su paso por el reality, remarcó: “De eso prefiero tener amnesia temporal”. “Dijiste que Alberto era un coimero. Fue fuerte eso”, reiteró Viale y su invitado señaló: “No, yo estoy en contra de lo que es la política”.

Alfa recibió una propuesta para ser concejal

En el marco de las próximas elecciones que se celebrarán este año, el oriundo de Tigre contó que al salir de Gran Hermano le propusieron ocupar un cargo “en política”. “Me ofrecieron de todo. Ser candidato de un montón de partidos y ese es el gran error que hay. No me voy a meter porque yo no soy idóneo. Para estar en política hay que ser idóneo. Hay que estar preparado”, adelantó.

“Tu amiga Romina [Uhrig] te dijo que fue diputada y no estaba preparada”, reparó el conductor de +Realidad a lo que Alfa respondió: “Yo tuve varias discusiones. Hablamos varias veces de política y yo le decía cuál era mi posición. Ella me decía: ‘estoy orgullosa de los merenderos’ y yo le contestaba que estaría orgulloso si a los padres de esos chicos que iban a los merenderos les enseñabas a trabajar, a producir para que tomen la merienda en la casa”. Tras el análisis acerca de la política concluyó de manera tajante: “La política acá se toma en broma. Estás administrando la plata de todo el mundo”.

