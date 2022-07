Luis Novaresio estalló contra Gabriela Cerruti tras su acusación contra los periodistas por el dólar blue

Luis Novaresio expresó su indignación este jueves tras escuchar los dichos de Gabriela Cerruti contra la prensa. La vocera de la Casa Rosada acusó a los periodistas de cometer un delito al mostrar el precio del dólar blue en los zócalos de los noticieros. El periodista de LN+ salió al cruce y tuvo una respuesta contundente ante las acusaciones de la funcionaria.

El conductor de Buen día Nación (LN+) compartió un video de Cerruti en el que la vocera presidencial habla del dólar y acusa a los periodistas de cometer un delito al mostrar en pantalla el precio de la divisa paralela. “El dólar blue es ilegal y yo me pregunto: ¿Es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? (...) El dólar ilegal se publica en los medios como si esto fuera legal (...)”, dijo la funcionaria.

Gabriela Cerruti acusó a los medios de cometer un delito por mostrar el precio del dólar blue

Ante esto, Novaresio hizo un descargo contundente. “Gabriela Cerruti acaba de decir que nosotros, con la fuente, con Pancho (Francisco Olivera), con los zócalos, estamos probablemente cometiendo un hecho ilícito”, informó el periodista mientras en el zócalo de la pantalla informaba cómo aumentó el valor del dólar paralelo y el riesgo país: “Dólar blue a $287 y riesgo país en 2748 puntos básicos”, se leía.

“No es nada personal, es más, si me apurás te cuento que me cae bien intelectualmente Gabriela Cerutti, no sé que le pasó”, aseguró el periodista y compartió su hipótesis sobre que llevó a la funcionaria a hacer dichas acusaciones. “Debe haber en el ejercicio del poder una suerte de virus o bacteria que los obnubila, porque esta no es la Gabriela Cerruti razonable que yo conocí”. A su vez, el conductor indicó que aunque nunca habían coincidido en la forma de pensar, no tiene nada personal contra ella.

La contundente respuesta de Novaresio a Cerruti, quien acusó a los periodistas de cometer un delito al mostrar el precio del dólar blue

Pero su mensaje no terminó ahí, el periodista afirmó: “Cuando una vocera, con el sueldo del Estado, sale a decir que si yo pongo este zócalo acá abajo probablemente cometa un hecho ilegal, no puedo más que indignarme y decirle: ‘¿Sabés qué es un hecho ilegal? Hacer una fiesta en Olivos, vacunar VIP a los amigos, tener un curro para los test de detección aventajados. ¿Querés que siga?’”.

En esta misma línea, Novaresio volvió a criticar contra las acusaciones que hizo la funcionaria a la prensa e ironizó: “¿Sabés qué? Me quedo tranquilo, porque si eventualmente que yo ponga este zócalo acá abajo es una ilegalidad, lo arreglo barato con tres sueldos tuyos, como hizo el Presidente”, en alusión al acuerdo que logró Alberto Fernández por la causa de la fiesta en Olivos.

Novaresio cruzó a Gabriela Cerruti luego de que atacara a la prensa

La incertidumbre que maneja la economía argentina es cada vez mayor. Hace unos días, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció a su cargo y fue reemplazado por Silvia Batakis. En este sentido, la moneda norteamericana se disparó y esto llevó a que se tomaran nuevas medidas, como el aumento del dólar turista.

Ante esto, Novaresio cuestionó que Cerruti decidiera hacer semejantes acusaciones en un momento tan crítico para la Argentina. “No puedo creer que en el medio de la crisis fenomenal que está viviendo en este país salgas a decir semejante paparruchada”, sostuvo con indignación. Y volvió a dirigirse a la vocera oficial: “Voy a decir todos los días cuanto cuesta el dólar blue y me hago cargo de eso. Si me llevan a juicio, me quedo tranquilo, porque con un palo doscientos me arreglo, cosa que es de una afrenta tan fenomenal, pero menor a que vos salgas en televisión para decir que yo cometo un delito diciendo el precio del dólar blue”, reclamó.

Antes de finalizar su descargo, el conductor de Buen día Nación invitó a la portavoz de Presidencia a reflexionar sobre sus dichos. “Como diría un amigo, nosotros tenemos el derecho a hacer el ridículo, pero también tenemos el derecho a tener un amigo, una persona sensata, que te diga que lo estás haciendo”.