Luis Novaresio reveló el curioso desafío que le propuso Ricardo López Murphy

Los días en la pantalla de LN+ están cargados de actualidad y las últimas noticias de la coyuntura que atraviesan a los argentinos. Entre las preocupaciones diarias, los periodistas siempre proponen recreos para distender y así se viven divertidos idas y vueltas en vivo. Este miércoles, Luis Novaresio, Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager protagonizaron un gracioso momento en el que el conductor de Buen Día Nación reveló la particular propuesta que tuvo por parte de un político.

Diariamente, se lleva a cabo el pase en la finalización de 8:30 (LN+), conducido por Luis Majul, y el comienzo de Buen Día Nación (LN+) con Luis Novaresio al frente. Luego de hacer un repaso sobre los temas del día, los periodistas se dan lugar para comentar otro tipo de aspectos, que hacen a la convivencia en el estudio, por ejemplo. Es así que frecuentemente protagonizan intercambio en relación al uso del aire acondicionado. La elección de la temperatura ideal es un diferencial entre los conductores, quienes exponen con humor que no coinciden en este tema.

Los periodistas protagonizan divertidos momentos (Captura video)

“No podemos compatibilizar los aires (acondicionados), uno lo quiere a 25°, otro a 27° o 18°”, comentó Débora Plager luego de la observación de Luis Novaresio sobre su look, en el que lucía una blusa con un hombro al descubierto, mientras que su look era más bien invernal con polera y saco. Esta conversación desató en una lluvia de halagos entre las periodistas y su colega, quien destacó la belleza de ambas, y ella la de él.

“Usted también, que va al gimnasio antes de venir a trabajar. Muy fit”, comentó Débora Plager, mientras que Marina Calabró elogió al periodista por los looks que comparte en redes sociales, donde se muestra con sus músculos tonificados. Asimismo, Luis Majul no intervino en esta conversación al no recibir halagos e indicó que al quedar fuera de este ida y vuelta, se retiraría y causó gran risa entre los presentes.

El desafío para Novaresio

De forma inmediata, las periodistas destacaron que Majul también tiene una faceta muy deportiva al concurrir al gimnasio y practicar natación. “Si nada, a propósito de (Ricardo) López Murphy, me desafió a nadar”, contó Luis Novaresio sobre el político que fue noticia en las últimas horas debido a que estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires quisieron impedir que diera una charla, cuando se encontraba en las instalaciones de la institución educativa.

“Yo lo he visto en las playas de Cariló a López Murphy, nadar mar adentro... y vuelve después”, contó Luis Majul con un tanto de sorpresa sobre la habilidad deportiva del político. Por lo tanto dejó en evidencia que al darse aquella competencia con su colega, podría ser un arduo desafío para Novaresio, quien no indicó si aceptó llevarla a cabo, como así tampoco dio detalles sobre el contexto en la que se dio esta divertida propuesta. Como broche de oro de la conversación, entre risas, Marina Calabró dejó en claro que ella no podría ser sumarse a esta disputa, ya que no sabe nadar.