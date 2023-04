La reacción de Eduardo Feinmann al ver a Alberto Fernández llorando: “No se puso así cuando hizo la fiesta en Olivos”

escuchar

Este lunes, el presidente Alberto Fernández le dio una entrevista al programa de Nacional Rock que conduce Mex Urtizberea. Entre otras cosas, habló de las repercusiones que tuvo por el video donde anunciaba que no iría en busca de otro mandato. Y al referirse al mensaje de una mujer, se quebró y le cayeron algunas lágrimas. Sin embargo, en el piso de LN+, al ver este fragmento, Eduardo Feinmann se indignó y salió al cruce.

En el programa de radio, el Presidente fue consultado por las reacciones que obtuvo tras el clip que compartió en sus redes el viernes. Ante eso, respondió: “Los mensajes de la gente después del video fueron impactantes. Hubo uno que me impresionó mucho. Lo pienso y... me emociona”. Fue ahí que se le cayeron las lágrimas pero se repuso y siguió: “Una señora me dijo: ‘Mi mamá murió por el Covid; después murió mi papá por Covid; pero los dos en una cama digna de un hospital público bien atendido. Gracias Alberto’”.

La reacción de Feinmann al ver a Alberto Fernández llorar: “No se puso así cuando hizo la fiesta en Olivos”

Quienes escucharon estas palabras fueron Feinmann y Pablo Rossi, en el pase de sus respectivos programas en LN+. El primero de ellos fue tajante: “No lo vi llorar de esa manera cuando se mandó la macana esa de la fiesta de Olivos”. Así, le recordó la reunión clandestina de la que participó en 2020, durante la etapa más dura de la cuarentena, junto a su esposa, la primera dama Fabiola Yáñez. “La negaron, dijeron que era una operación, que era mentira, que era un invento de Guadalupe (Vázquez, la periodista que difundió la foto del escándalo), que él no había estado ahí, que metimos su imagen”, enumeró Feinmann sobre los argumentos que quiso dar el Ejecutivo en su momento para salir del paso.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

Eso no fue todo. Feinmann hizo un racconto de cómo había sido la situación: “Nos encerró durante ocho meses y se mandó ese zafarrancho, ¿y por eso no llora, no? Usted y su querida Fabiola”. Acto seguido, rememoró cómo siguió el asunto: “Y después se comprobó todo, fue una causa judicial que arregló con guita”. Rossi completó: “Compró su inocencia. De todas formas Olivos era tierra liberada”.

Finalmente, concluyeron que cada entrevista que da el Presidente tiene sabor a despedida. “Es el Fernández-tour”, ironizó Rossi, ante lo que su colega aseveró: “Es como los Chalchaleros”.

