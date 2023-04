Alberto Fernández usó el helicóptero presidencial para ir a Caballito a dar una entrevista radial en lo Mex Urtizberea

escuchar

Alberto Fernández usó este lunes el helicóptero oficial para trasladarse hasta el barrio de Caballito, a media mañana, para ser entrevistado por el humorista y conductor Mex Urtizberea en radio Nacional Rock. Las imágenes de la aeronave presidencial, que aterrizó en la cancha de Ferro Carril Oeste, circularon por Twitter. Fuentes del club confirmaron a LA NACION que, en efecto, el pasajero que bajó en el estadio era el Presidente.

Por la niebla, no era un día fácil para volar en helicóptero. El la quinta de Olivos lo advirtieron, pero finalmente la decisión fue volar, dijeron fuentes oficiales.

Durante la entrevista, en la casa-estudio que Urtizberea tiene en el barrio de Caballito, Fernández dejó algunas respuestas insólitas, todo en un clima muy relajado: recordó de qué se disfrazaba cuando era niño, contó que tiene más de 8000 mensajes de texto sin leer en su celular, relató que ayer su esposa, Fabiola Yañez, se quejó de que él interrumpiera la siesta que compartían para atender “reuniones pautadas”, y hasta imaginó al actor estadounidense Robert De Niro como eventual protagonista de una película sobre su vida. “¡Te pasó de todo!”, le había dicho Urtizberea antes de invitarlo a soñar qué actor famoso podría interpretar sus tres años y medio en la Casa Rosada.

Fernández se tomó más de una hora para hablar con Urtizberea en una mañana caliente, en la que el dólar volvió a escalar y crece la preocupación por la crisis. La conversación fue registrada también en imágenes, que mostraban al Presidente, de traje, y de fondo, la cocina de Urtizberea.

El helicóptero presidencial, sobre el césped del estadio de Ferro, en Caballito; Alberto Fernández se movilizó en la aeronave para ir a una entrevista radial

Durante la entrevista hubo incluso un momento de emoción del Presidente. “En las redes los mensajes fueron realmente impactantes. La piel se me... me emociona -dijo Fernández, que no podía seguir y tomaba de una taza para ganar unos segundos-. Una señora me dejó un mensaje que decía: ‘Mi mamá, primero, murió por el Covid; después, mi papá murió por el Covid, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público, bien atendidos. Gracias Alberto’. Tremendo”, dijo el Presidente. “Faa”, respondió Urtizberea. Y Fernández continuó: “Tremendo, tremendo. Hay un momento donde todos toman noción de lo que ocurrió”.

“La gente no ve lo que no ocurrió. Todas las vidas salvadas”, había dicho Fernández como introducción al tema de la pandemia. Por la tarde, Fernández eligió ese pasaje de la entrevista para destacarlo en sus redes.

El Presidente tuiteó: “11 millones de personas se contagiaron de COVID-19 en la Argentina. 130 mil perdieron la vida, pero más de 10 millones se salvaron gracias a la salud pública, más todos los que también se salvaron gracias a la vacuna. Es más difícil contar lo que no ocurrió. Pero debemos verlo.”

11 millones de personas se contagiaron de COVID-19 en la Argentina. 130 mil perdieron la vida, pero más de 10 millones se salvaron gracias a la salud pública, más todos los que también se salvaron gracias a la vacuna.



Es más difícil contar lo que no ocurrió. Pero debemos verlo. https://t.co/MM1Yt3EDWe — Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2023

