La esposa del Ogro Fabbiani rompió el silencio en medio de la polémica por su faltazo al cumpleaños de 15 de su hija Uma

El cumpleaños de 15 de Uma Fabbiani trajo aparejada una gran repercusión dentro de la familia de Amalia Granata y de Cristian “Ogro” Fabbiani. Ante la ausencia del exfutbolista en el festejo de su hija, surgieron rumores acerca de que la joven no lo habría invitado al evento. Tras el descargo que él hizo en sus propias redes sociales, fue su actual pareja, Gimena Vascon, quien rompió el silenció y brindó detalles.

Gimena Vascón habló sobre la ausencia de El Ogro Fabbiani en el 15 de su hija

Este lunes, Vascon se comunicó con Karina Iavícoli y expresó su punto de vista en referencia al tema. Desde Intrusos (América), la periodista leyó los dichos de la mujer y saldó las dudas del panel ante la ausencia de Fabbiani en el festejo de su hija Uma.

“Sinceramente es una situación muy triste y delicada para todos. Ojalá el tiempo ayude a cerrar heridas, y padre e hija puedan recomponer la relación porque todos somos familia”, comenzó con la lectura Iavícoli y añadió: “Desde hace 10 años que estoy con Fabián y siempre estuve del lado del amor y de unir a pesar de todo”.

Según lo descrito en el mensaje, Vascón es un claro pilar en la unión entre el Ogro y Uma. Cabe recordar que a pesar de las diferencias que puedan existir entre la hija de Granata y el grupo familiar de Fabbiani, la joven invitó a la esposa de su padre y a sus medios-hermanos a la fiesta. En tanto, la periodista concluyó: “Los adultos hicieron lo que pudieron en su momento y abrieron una puerta exponiendo más de lo que se debía. Hoy es muy difícil que no se hable y quizás tratar de que las aguas se calmen cuando los medios también hablan es complicado”.

En tanto, Maite Peñoñori, panelista del programa, recibió la respuesta de Fabbiani acerca de su ausencia en los 15 de Uma y expuso: “Lo único que te voy a confirmar es que no fui por este rumor que está. Les pido por favor que cuiden a la nena que no tiene nada que ver. Nunca estaría en contra de mi hija. Lo único que sé es que a la larga siempre se sale a la verdad, gracias”.

El descargo de Cristian “Ogro” Fabbiani por su faltazo al 15 de Uma

Este domingo, Fabbiani escribió un extenso posteo en su cuenta de Instagram, en el que se refirió al cumpleaños de 15 de Uma. Fue un descargo en el que, antes que nada, manifestó su gran amor por su hija, pero que luego pareció una queja por cómo lo trataron como padre. Todo en tono de reproche y con algunos insultos.

El posteo de Cristián Ogro Fabbiani sobre el cumpleaños de 15 de Uma Fabbiani, la hija que tuvo con Amalia Granata Ig / @fabbianiok

“A la distancia nacía mi primera hija mujer, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre. Yo creo que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormenta que uno nunca sabe que le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, escribió Fabbiani en el inicio de su posteo.

“Hoy con 15 años, solo espero que seas feliz. Otra cosa no importa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha m… da que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años con 3 hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo, pero todo lo que te toque vivir”, continuaba el posteo, en tono de queja.

Y concluyó: “Siempre se sufre más de la cuenta. Porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos no solo por estar separados. El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama Uma. Siempre que seas feliz, hija. Papá te ama”.

