La serie de Netflix que Luis Majul recomendó en LN+ por su similitud con la política argentina: “Hay un off the record”

Luis Majul recomendó este lunes en LN+ la serie danesa Borgen y la comparó con la política argentina. Estrenada en el catálogo de Netflix en 2020, la ficción política se consagró como una de las series más importantes de la plataforma y este año estrenó una nueva temporada.

La propuesta del periodista surgió a raíz del debate por las declaraciones off the record de los funcionarios argentinos que, entre otras cosas, le costaron la expulsión del gobierno al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se quejara por las “operaciones en su contra” realizadas por integrantes del Frente de Todos.

La serie de Netflix que Luis Majul recomendó y comparó con la política argentina

“En Borgen hay una historia con un off the record. Es una serie que la recomiendo, es como House of Cards y está recontra buena porque ahí se hacen trapisondas, aunque hay respeto por las instituciones, que realmente habría que imitar”, dijo Majul durante el pase del noticiero 8.30 AM, que conduce junto con Débora Plager y Marina Calabró, con el programa de Luis Novaresio, Buen día Nación.

Borgen (Netflix). Mike Kollöffel

Como se reseñó en LA NACION, en la serie el Borgen, nombre con el que se conoce al palacio de Christiansborg en Copenhague, se encuentra en disputa. El primer ministro define su estrategia al mismo tiempo que lidia con los altibajos emocionales de su esposa en una visita protocolar a Londres. El ambicioso líder de los laboristas ensaya un acercamiento a políticas xenófobas y de clara restricción a los derechos civiles en consonancia con el nuevo escenario político europeo de comienzos de la última década, signado por el tema candente de la inmigración y la persistente crisis financiera.

“El Gobierno termina echando a Kulfas porque Alberto lo considera éticamente reprochable, pero nadie habla de la hipótesis de corrupción”, sostuvo el periodista tras analizar la salida del ministro albertista, autor del libro de análisis político económico “Los tres kirchnerismos”.

En este punto, los periodistas de LN+ analizaron el discurso de la vicepresidenta durante la celebración por los 100 de YPF. “Cristina habla y cree que puede torcer la realidad. Y el único que se quedó con la plata de las regalías fue Néstor Kirchner, el dinero de esas regalías desapareció”, dijo Novaresio.

“Te cuentan la que quieren, escuchá cómo interpretó Máximo Kirchner el off the record de Kulfas”, dijo Majul, y recordó la frase del hijo de Néstor y Cristina Kirchner sobre “los compañeros perseguidos durante el macrismo”.

Máximo Kirchner en el Plenario de Pensamiento Nacional y Popular Horacio González. Twitter

“¿Ellos eran la resistencia contra el macrismo? Dejate de embromar, ¿quiénes son los compañeros presos? Julio López, Julio De Vido... Colonizaron el Estado con empleados públicos, eso es militancia rentada, que no cuente historias mentirosas”, criticó Majul, en relación al discurso del diputado, que afirmó: “Cuando dejé la conducción del bloque no hubo un solo off”.

En este contexto, fue que Majul comparó a la política argentina con la serie danesa Borgen. Sin embargo, para Marina Calabró, hay un abismo entre ambas realidades. “El tema es que en Borgen renuncia el ministro por comprarle una cartera a la esposa, cuando acá hablamos de un gasoducto de US$ 1500 millones”, finalizó.