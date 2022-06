Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el acto de los 100 años de YPF, en vivo

17:40. Alberto Fernández y Cristina Kirchner ya están en el VIP

El presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegaron ya al predio de Tecnópolis para el acto por los 100 años de YPF. Entre los invitados -hay sillas para unas 600 personas- están los ministros (entre ellos, Martín Guzmán, muy resistido por el kirchnerismo), los gobernadores de las provincias petroleras, diputados, dueños de compañías del sector y empresarios de medios. No se descarta la presencia de Máximo Kirchner y Sergio Massa.

17:15. Un escenario reservado para tres y una zona VIP para el Presidente y su vice

En el escenario principal del acto por los 100 años de YPF solo estarán el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la compañía petrolera, el santacruceño Pablo González, informaron fuentes de la organización. Mientras que debajo del escenario, sentados en unas sillas azules especialmente asignadas, estarán los invitados especiales; entre ellos, el gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el senador José Mayans. También será de la partida la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros jefes comunales del Frente de Todos.

Detrás del cortinado del escenario está la zona VIP, dividida en dos espacios: uno para funcionarios y legisladores, y otro, separado por un biombo, para el Presidente y Cristina Kirchner.

Las sillas asignadas a Sergio Massa, Áxel Kicillof y José Mayans.

16:45. El anuncio de una obra estratégica, media hora antes del reencuentro

Media hora antes del acto que encabezarán Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el Gobierno publicó esta tarde en un suplemento del Boletín Oficial la licitación pendiente del gasoducto Néstor Kirchner en materia civil. La obra, que venía demorada y que sufrió la renuncia del funcionario que la tenía a cargo, se reactivará ahora que el Presidente y la vice se reencuentran.

En la sección Contrataciones del Boletín Oficial, se indicó, bajo el rótulo de “energía, provisión de equipos materiales, construcción”, la apertura de la licitación para el tramo del gasoducto entre Mercedes y Cardales y “Obras complementarias etapa I”.

Ya está publicado el Suplemento correspondiente a la tercera sección de la edición Nº 34.934 del 03/06/2022 del Boletín Oficial de la República Argentina.

Podés visualizarlo en https://t.co/06HSCEVLtl — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) June 3, 2022

16:40. El Presidente y la vice cumplieron 95 días sin verse

Hace 95 días que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no se ven las caras. Desde la apertura de sesiones legislativas que no coincidían en el mismo lugar. Ese día, ambos siguieron el protocolo legislativo de rigor y apenas intercambiaron algunas palabras para despedirse. Ya no hubo más encuentros a solas en Olivos, el ámbito que tenían para definir el rumbo de la gestión. La distancia se convirtió en un resquebrajamiento visible con el acuerdo con el FMI y desde entonces se extendió la incomunicación.

La única vez que se interrumpió el aislamiento en los últimos tres meses fue cuando nació el hijo del Presidente, Francisco. Cristina Kirchner envió unas flores al sanatorio y deseó “buenaventura para ambos” y Fernández le agradeció con un mensaje, que no tuvo respuesta.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández se saludan luego de la última Asamblea Legislativa NATACHA PISARENKO/POOL/AFP - POOL

16:30. Cantan Tini, Soledad, Turf y Damas Gratis

El festejo en Tecnópolis por el aniversario de YPF incluirá shows en vivo de Tini Stoessel, Turf, Soledad y Damas Gratis. Ese capítulo musical de la celebración comenzará a las 20:00. Después, para cerrar la jornada, habrá un show de drones, que simulan fuegos de artificio, y dibujarán imágenes en el cielo.

Fueron invitados a Tecnópolis todos los empleados de YPF y sus familias. Las puertas del predio se abrieron a las 12:00, con una “plaza gastronómica”. A las 14 hubo un acto institucional, en el que el presidente de la compañía, Pablo González, dio un discurso para todos los empleados de YPF. El acto político, con el Presidente y la vice, está anunciado para las 17:00.

Tini Stoessel, durante su show en el Hipódromo de Palermo. Prensa Tini Stoessel

16:10. Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reencuentran en el acto por el aniversario de YPF

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se reencontrarán hoy en el acto por los 100 años de YPF.

El encuentro será en el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli. En el Gobierno nadie cree que esto signifique una tregua en la feroz interna oficialista. Hablan, en cambio, del resultado de las conversaciones entre distintos funcionarios de las filas de Fernández y Kirchner, que terciaron desde que el vínculo entre ambos se tensó al extremo.