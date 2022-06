El fuerte comentario que lanzó Jorge Lanata al aire sobre la vasectomía

Jorge Lanata compartió este lunes su asombro tras la noticia según la cual en la Argentina, la mitad de los hombres que se realiza la vasectomía para no ser padres tiene menos de 40 años, muchos de los cuales ni siquiera han tenido hijos antes. “Si dicen que es para cuidar el planeta es una paradoja, porque así el planeta desaparece”, analizó el periodista, y polemizó: “Ser padre es una actitud generosa y esto tiene que ver con el egoísmo”.

Lanata entrevistó en su programa de radio Mitre al urólogo Adolfo Casabé, especialista en vasectomía, una cirugía simple que no dura más de veinte minutos para que el hombre no pueda fecundar durante la relación sexual. “Me parece raro que 1 de cada 3 varones que se opera es joven, tienen menos de 40 años”, dijo el conductor de PPT durante el pase de su programa con el de Eduardo Feinmann.

“La mitad de los varones que se operan tiene menos de 45 años y muchos no tienen hijos”, sostuvo Casabé y dijo que, tiempo atrás, cuando un joven se acercaba a consultar sobre esta cirugía esterilizante “uno antes los mandaba a terapia, y hoy nos dimos cuenta que aunque vayan al terapeuta no cambian la decisión”.

En qué consiste la vasectomía

En este sentido, reveló que “si bien las técnicas de reversión de la vasectomía son posibles, la hacen muy pocos cirujanos y no es gratuita. Cuando uno hace la vasectomía trata de que no exista la posibilidad de una canalización espontánea, por eso al cirujano que va a hacer la reversión le resulta casi imposible recuperar el espermatozoide”.

Como informó LA NACIÓN, en un año se triplicó el número de hombres que se realizaron una vasectomía. Se trata de una intervención ambulatoria que dura entre 20 minutos y media hora con anestesia local y resulta una solución para aquellos varones que deciden no tener más hijos, pero también para jóvenes que no quieren ser padres a futuro.

Esta cirugía implica una incisión en la bolsa del escroto para ligar los conductos encargados de transportar los espermatozoides desde el testículo a la uretra. Al cabo de 3 meses ya no habrá espermatozoides en la eyaculación y será imposible que ese hombre pueda fecundar un óvulo. La operación es prácticamente irreversible.

“Da la sensación de que los varones han entrado en pánico y no quieren ser papas”, dijo Feinmann durante la entrevista con el médico urólogo, quien agregó: “Algunos pacientes prefieren la vasectomía para no usar el preservativo; al tener problemas de disfunción eréctil, no usar preservativo resuelve el problema”.

Los dos métodos anticonceptivos masculinos en la lista de la OMS son el condón y la vasectomía Pixabay

En este sentido, el médico contó que tiene “un hijo de 35 años y no quiere ser papá, como padre me gustaría tener un nieto, pero es una cuestión generacional”. En este sentido, consideró: “No creo que solo sea por un problema económico. Ellos sienten que no pueden ofrecer salidas laborales y económicas, pero sobre todo no les interesa tener una familia. Revertir la vasectomía no es gratuito. Es privado y no es para cualquiera. Solo el treinta por ciento puede lograrlo”.

“Esto tiene que ver con el egoísmo. Lo de cuidar el planeta es un verso. Hay una cosa que uno se da cuenta cuando tiene hijos. A un hijo le das la parte más grande del plato, ni lo pensás, se lo das naturalmente, no especulás, es lo que tiene que ser. Ser padre es una actitud generosa y dejar de serlo es una decisión”, analizó Lanata.

“La tasa de fecundidad de 2020 fue la menor de la historia argentina. En promedio, las argentinas tienen menos de dos hijos”, finalizó Feinmann.