“Llamen a mi mamá”: fue enfermera en la Guerra de Malvinas y conmovió al revelar la palabra que gritaban los heridos

“Tenían una mirada perdida, diferente, entre desconcierto, dolor y bronca”, recordó este domingo Alicia Mabel Reynoso, quien fue una de las 14 enfermeras de la Guerra de Malvinas que fueron destinadas en Comodoro Rivadavia. Este domingo 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha que marcó la historia de la Argentina desde 1982, tras el conflicto bélico que duró 74 días. A 41 años, Reynoso recuerda con claridad cada detalle de aquella intervención y asegura que se le grabó en la cabeza el grito que todos los heridos pronunciaban: “Nosotras los conteníamos”.

Alicia tenía 23 años cuando recibió la llamada. “Una vez que se inició el conflicto, cometimos una orden, que era marchar al lugar. Primero, creíamos que se trataba de Malvinas, pero cuando llegamos a Comodoro, una de las seis bases militares desde donde se atacó la flota enemiga, el Hospital [Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina] quedó ahí, desplegado en el aeropuerto en cabecera de pista”, señaló en LN+.

Alicia Reynoso relató su experiencia en el hospital de Comodoro Rivadavia (Gentileza)

Y relató: “Para sorpresa nuestra, cuando empezaron a llegar los heridos el 1° de mayo, después de las 4.40, empezamos a ver la realidad. No falleció nadie, pero sí vimos a aquellos jóvenes de 18 años con una mirada perdida, diferente, entre desconcierto, dolor y bronca”.

Además, la veterana recordó un conmovedor detalle sobre los soldados que atendió. “Si bien es cierto que estaban los dolores típicos de las heridas, se escuchaba un solo grito: ‘Mamá. Llamen a mi mamá'. Y ahí estábamos nosotras, en esa fila, conteniéndolos, con entre 22 y 24 años. Era una pena que, después de que terminara la guerra, quienes nos llevaron a este conflicto escondieran a las mujeres por años”, expresó.

Alicia Reynoso reveló su testimonio como enfermera de las Malvinas

La enfermera detalló una de las anécdotas que aún la emocionan. “Una vez, íbamos con los heridos en el avión y, en la parte de atrás, había objetos de aviones ingleses derribados. Los repartí entre los heridos y mis compañeros, y les decía: ‘Esto es un souvenir’. Cuando, tiempo después, daba una charla en Santa Fe sobre cómo atendimos a los heridos, se acercó uno de ellos muy emocionado, me abrazó y lloró, y me dijo: ‘Tengo el camisolín que usted me puso cuando me sacó la ropa sucia y mojada’”.

“No siento la palabra heroína”

Alicia Reynoso consiguió el reconocimiento como excombatiente en 2021. La Ley 23.118 de la década de 1990 y la reglamentación de 2014, determinaron que en los DNIs de los excombatientes debe figurar una leyenda que lo indique, aunque la veterana no se considera una heroína. “La palabra heroína no la siento así. Para mí, los únicos héroes son los 641 que hoy custodian las islas. Somos quienes fuimos a cumplir con la patria cuando nos llamaron, como cualquier otro argentino”, sentenció.

Alicia Reynoso consiguió el reconocimiento como excombatiente en 2021 (Gentileza)

Y apuntó: “Hay que acostumbrarse a hablar de veteranos y veteranas. Tuvimos que recurrir a la Justicia, porque igual no nos reconocían y solamente nos dieron la pensión. Es una lucha que todavía sigue, la negación a la mujer veterana de guerra”.

Reynoso destacó: “Las enfermeras veteranas de guerra vamos por las escuelas diciendo que acá el único camino para la paz es el diálogo, ese que aquellos que nos mandaron a la guerra no hicieron en tiempo y forma”. Y concluyó: “A quienes conducen hoy la Argentina: Miren a los ojos de los veteranos y veteranas y vean lo que es amar este país, más allá del bolsillo, tan difícil hoy en día”.

