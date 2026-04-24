Aseguran que Trump analiza quitar el apoyo al Reino Unido en su disputa por Malvinas

WASHINGTON.- La agencia de noticias Reuters publicó este viernes que un correo electrónico interno del Pentágono esboza las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Entre ellas, contempla la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas.

Una fuente estadounidense le dijo a la agencia que estas opciones de “castigo”, que también incluirían la expulsión de España de la OTAN, se detallan en una nota en la que se expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés) para la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

En la guerra de Malvinas murieron 649 soldados argentinos (Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

El correo electrónico afirmaba que los derechos ABO son “simplemente la base mínima para la OTAN”, según el funcionario, quien añadió que las opciones estaban circulando en las altas esferas del Pentágono. Una de las opciones del correo electrónico prevé suspender a los países “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN.

El memorándum incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas. La página web del Departamento de Estado afirma que las islas son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, es aliado de Trump.

ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo) Alex Brandon - AP

En 1982, durante la última dictadura cívico-militar, la Argentina y Reino Unido pelearon una guerra por las islas. 649 soldados argentinos murieron.

La información sobre esta posible medida fue replicada por varios medios británicos, como The Telegraph, Sky News, The Sun, BBC y Daily Mail.

Por su parte, a lo largo de estas últimas semanas, Trump insultó repetidamente al primer ministro británico Keir Starmer, al tacharlo de cobarde por su renuencia a unirse a la guerra de Estados Unidos contra Irán, afirmó que “no es Winston Churchill” y describió los portaaviones británicos como “juguetes”.

El primer ministro británico, Keir Starmer (Tom Nicholson/Pool foto via AP) Tom Nicholson - Pool Getty

Inicialmente, Reino Unido no accedió a la petición de Estados Unidos de permitir que sus aviones atacaran Irán desde dos bases británicas, pero más tarde accedió a habilitar misiones defensivas destinadas a proteger a los residentes de la región, incluidos los ciudadanos británicos, ante las represalias iraníes.

Reproches a la OTAN

Trump criticó duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, que quedó cerrado al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra. También declaró que está considerando retirarse de la Alianza. “¿No lo harías si estuvieras en mi lugar?“, preguntó el republicano a Reuters en una entrevista el 1 de abril, en respuesta a una pregunta sobre si era posible que Estados Unidos se retirara de la OTAN.

Pero el correo electrónico no sugiere que Estados Unidos lo haga, dijo la fuente. Tampoco propone cerrar bases en Europa. No obstante, el funcionario no quiso confirmar si las opciones incluían la retirada de algunas fuerzas estadounidenses de Europa.

El presidente estadounidense Donald Trump con el secretario general de la OTAN Mark Rutte, en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 22 de octubre del 2025. (AP foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Al ser preguntado por el correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: “Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”.

“El Ministerio de Defensa se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto”, dijo Wilson.

El futuro del bloque

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán suscitó serias dudas sobre el futuro del bloque, que cuenta con 76 años de antigüedad, y provocó una preocupación sin precedentes de que Estados Unidos podría no acudir en ayuda de los aliados europeos en caso de que estos fueran atacados.

Donald Trump (Foto AP/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Reino Unido, Francia y otros países afirman que sumarse al bloqueo naval estadounidense equivaldría a entrar en guerra, pero que estarían dispuestos a ayudar a mantener abierto el estrecho una vez que se produjera un alto el fuego duradero o el conflicto llegara a su fin.

Sin embargo, responsables del gobierno de Trump subrayaron que la OTAN no puede ser una calle de sentido único.

El “castigo” a España

En particular, Estados Unidos también expresó su frustración con España luego de que el gobierno de Pedro Sánchez no permitiera que sus bases o su espacio aéreo se utilizaran para atacar a Irán. Estados Unidos cuenta con dos importantes sitios militares en España: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Las opciones políticas esbozadas en el correo electrónico tendrían por objeto enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN con el objetivo de “disminuir la entre los europeos”, indicó la fuente.

La opción de suspender a España del bloque tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo, argumenta el correo electrónico.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, llega a la cumbre de la UE en Nicosia, Chipre, el 24 de abril de 2026. (AP Foto/Petros Karadjias) Petros Karadjias - AP

El responsable no reveló cómo Estados Unidos podría llevar a cabo la suspensión de España de la alianza; Reuters tampoco pudo determinar de inmediato si existía un mecanismo en la OTAN para hacerlo.

A modo de respuesta, Sánchez, previo a la cumbre de la Unión Europea en Chipre, aseguró que España es “un socio leal” de la OTAN y se refirió a la filtración: “No nos basamos en correos electrónicos. Nos basamos en documentos oficiales y posturas gubernamentales, en este caso de Estados Unidos”.

En declaraciones a los periodistas en el Pentágono a principios de este mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que “muchas cosas quedaron al descubierto” en la guerra con Irán, señalando que los misiles de largo alcance de Irán no pueden alcanzar Estados Unidos, pero sí Europa.