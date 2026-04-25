Malvinas: los isleños le respondieron a Trump ante la posibilidad de que EE.UU. le quite el apoyo a Gran Bretaña

Los habitantes de las Malvinas le respondieron al presidente estadounidense Donald Trump luego de que trascendiera que Estados Unidos analiza revisar su respaldo histórico al Reino Unido en la disputa con la Argentina por el archipiélago, en el marco de tensiones con aliados de la OTAN por la guerra contra Irán.

Un portavoz del gobierno local declaró: “La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo uno, párrafo dos, de la Carta de las Naciones Unidas”.

El vocero también destacó que en 2013 las islas celebraron un “referéndum observado internacionalmente en el que el 99,8 por ciento de los votantes, con una participación del 92 por ciento, votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”.

“Las islas Malvinas tienen plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación”, completó el portavoz sobre uno de los principales puntos de discusión por el reclamo de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Puerto Argentino, islas Malvinas Cecilia Lutufyan

Estas declaraciones fueron replicadas en las últimas horas por importantes medios ingleses, entre ellos The Telegraph, The Times, The Sun y The Independent.

Horas antes, había llegado la reacción de Londres después de que un correo electrónico interno del Pentágono, revelado por Reuters, sugiriera evaluar medidas de presión contra países que no habrían acompañado plenamente las operaciones militares lideradas por Washington. Entre las opciones mencionadas figuraba reconsiderar el apoyo diplomático estadounidense a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Malvinas.

Frente a ese escenario, un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, fue categórico: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las islas Falkland. Es una posición de larga data y no cambió”.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa fue nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó el vocero, quien subrayó además que Londres trasmitió esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.

Según consignaron medios británicos como la BBC y The Telegraph, el gobierno británico también recordó que los habitantes del archipiélago, tal como replicaron luego los isleños, "votaron abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar", argumento central en la posición de Londres.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq) con el primer ministro británico Keir Starmer en Chequers, cerca de Aylesbury, Inglaterra, el 18 de septiembre del 2025. (Leon Neal/Pool Photo via AP) Leon Neal - Pool Getty

Después de las declaraciones de Downing Street, el gobierno argentino respondió. Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno reafirmaron el derecho sobre el archipiélago y rechazaron “la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, en referencia a los isleños.

“Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, escribió Quirno en una extensa publicación en X, donde habló de una “situación colonial” que persiste en las islas desde la ocupación británica de 1833.

El posteo del funcionario nacional enseguida fue respaldado por un mensaje del jefe de Estado. "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas“, sumó Milei.

El tuit de Milei por las Islas Malvinas

Las Islas Malvinas —denominadas Falkland por el Reino Unido— son reclamadas por la Argentina, que sostiene que fueron ocupadas de manera ilegítima por fuerzas británicas en 1833. El archipiélago, ubicado a unos 600 kilómetros del continente, fue escenario de la guerra de 1982 entre ambos países, durante la última dictadura militar argentina, un conflicto que dejó 649 soldados argentinos muertos.

En la actualidad, el Departamento de Estado norteamericano reconoce que las islas son administradas por el Reino Unido, aunque mantiene que la disputa de soberanía persiste.