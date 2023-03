Luis Brandoni convoca un banderazo por la situación económica del país: “Es un espectáculo penoso el que estamos viendo”

escuchar

Este viernes, el reconocido actor de 83 años, Luis Brandoni, estuvo de invitado en +Noticias (LN+) conducido por María Laura Santillán, en el que se refirió a los temas de agenda política, criticó al Gobierno Nacional y explicó el banderazo del cual participará este sábado.

Ante la consulta de la conductora de si había organizado un banderazo, el protagonista de la obra teatral Parque Lezama respondió: “Una suerte de banderazo, pero no estoy en la organización. Es inevitable y es dichoso recordar los banderazos, son un episodio extraordinario de la política Argentina, únicos. Banderazos al cual respondió el país entero”.

Luis Brandoni: "Tenemos ministros que no saben lo que tienen que hacer"

Luego el actor explicó los motivos del mismo. “Queremos manifestar nuestro descontento con esto y la esperanza de que después de las elecciones las cosas van a cambiar”, señaló y agregó que eso va a suceder a pesar de las diferencias y los problemas.

“Creo que la oposición va a reflexionar lo suficiente como para decir que no es momento de diferencias”, manifestó Luis Brandoni en el año electoral y continuó: “Lo mejor que podemos hacer algunos es no creer que todo va a ser peor, creo que las cosas van a estar mejor”.

Brandoni añadió que el país está cumpliendo un rol muy importante en este momento con las noticias que hay día a día.

“Tenemos ministros que no saben lo que tienen que hacer, un presidente que se pelea con todos, es un espectáculo penoso el que estamos viendo”, señaló y luego se refirió al comportamiento de los ciudadanos en este contexto: “Pero no hay saqueos, la gente no sale a matar. La gente se toma con paciencia el piquetódromo nacional (en referencia a la avenida 9 de julio)”.

El motivo del banderazo en el cual participará Luis Brandoni este sábado a las 16 horas en el Obelisco es por la situación económica del país y tiene el objetivo de generar esperanza de cambio en los próximos meses.

