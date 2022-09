Luis Brandoni apuntó contra Alejandra Darín: “Convirtió la Asociación Argentina de Actores en kirchnerista”

Luis Brandoni cuestionó a la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, por su discurso de este viernes en la marcha a Plaza de Mayo, que fue convocada tras el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su departamento, ubicado en el barrio porteño de la Recoleta.

En una entrevista con Comunidad de Negocios (LN+), el histórico actor y exsecretario general de la entidad que representa a los artistas aseguró que la actual gestión convirtió a la Asociación Argentina de Actores en la “Asociación Kirchnerista de Actores” y dijo que le parece “intolerable”.

Luis Brandoni cuestionó a Alejandra Darín

“Quiero compartir con ustedes, y especialmente con vos, Beto [Brandoni], un fragmento de Alejandra Darín”, anunció José Del Río. “No sé si viste la plaza, una plaza que estaba colmada, que tenía que ver con esta convocatoria que supuestamente el objetivo era respaldar la democracia. Pero fue solamente convocada una parte de la Argentina”, aclaró el conductor, ante lo que el protagonista de Esperando la carroza (1985), que siempre se mostró crítico con el kirchnerismo, acotó: “Solamente para el peronismo, no era para todos los argentinos”.

Acto seguido, mostraron al aire del programa un fragmento del discurso que leyó la actriz ante la multitud de militantes, rodeada de dirigentes kirchneristas como el referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, y los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.

“Desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo y aún de cualquier simpatizante”, afirmó Darín y remarcó: “No es inocente, ni gratuita, la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político”.

Alejandra Darín: "Un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios viene repitiendo un discurso de odio" (Foto: Archivo)

La actriz señaló que “nadie es individualmente responsable por las acciones de otros”, pero aseguró que aquellos que “cedieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación”, en referencia al accionar de Fernando Sabag Montiel, que el jueves por la noche se acercó a centímetros de la vicepresidenta, le apuntó con un arma y gatilló, aunque el tiro no salió pese a que estaba cargada.

“Cuando ves el discurso, más allá de la persona que lo lee, ¿qué te genera?”, le preguntó Del Río a Brandoni. “No, no, a mí me resulta intolerable esto”, contestó el actor visiblemente ofuscado. Y agregó: “Además, ellos han convertido a la Asociación Argentina de Actores en la Asociación Kirchnerista de Actores. Esta es la realidad que tenemos”, dijo lamentándose.

Luis Brandoni dijo que Alejandra Darín: convirtió la Asociación Argentina de Actores en la "Asociación Kirchnerista de Actores" (Foto: Enrique Villegas/LA NACION) Enrique Villegas - LA NACION

Para refutar las palabras de su colega, Brandoni aclaró que no se siente “un cobarde” y que no odia. “Yo no me siento un cobarde, ni estoy odiando. Camino por la calle solo, no tengo custodia”, remarcó el actor. “Me parece que es un despropósito esto, no voy a opinar sobre eso”, aseveró y dio por finalizado el tema.