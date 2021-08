Luis Brandoni: “Hay que hablar de una buena vez de la oligarquía sindical”

El actor Luis Brandoni, precandidato a diputado de Juntos por la ciudad de Buenos Aires, participó esta noche de Comunidad de Negocios, por LN+, y opinó sobre la coyuntura y el escenario político del país. Consultado sobre el rol del gremialismo, dijo: “Es una tragedia para la Argentina”. Y continuó: “Hay que hablar de una buena vez de la oligarquía sindical”.

“El sindicalismo nunca se hizo cargo de la cantidad enorme -que fue creciendo dramáticamente- de personas que trabajan en negro. Estos empresarios que son millonarios y patrones de los sindicatos no se ocuparon, es como si no existieran los trabajadores en negro. Hay que hacer modificaciones”, expresó.

En otro momento de la entrevista, el actor que suele participar de las manifestaciones en contra del oficialismo, resaltó como un fenómeno lo que ocurrió el año pasado con los banderazos autoconvocados. “Se produjeron espontáneamente con una potencia descomunal. La marcha de las piedras es otra. Los banderazos fueron extraordinarios, no hay ninguna organización política capaz de producir espontáneamente ese tipo de manifestaciones”, opinó.

En esta línea, sostuvo que tras esto, el peronismo “perdió la calle”. “La calle la ganó la gente. Por fuera y por delante de los partidos políticos, es un cambio extraordinario porque la gente perdió el miedo”, aseguró. Y ejemplificó sus dichos con lo que sucedió en torno al regreso de la presencialidad. “Los papás y las mamás gestionaron la apertura de las escuelas, no fue ningún político. Se involucraron y se están organizando”, agregó.

Por último, criticó al oficialismo y lanzó: “El Gobierno no propone nada, no se hace cargo y niega lo que ocurrió. Recién están empezando. No pasó la catástrofe educativa que no se sabe cuándo vamos a poder superarla. Ningún funcionario habla de dónde estamos. Tenemos el 23% vacunados después de un año y medio, es una negación de la realidad, es muy grave lo que está pasando”.

