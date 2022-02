Luis Juez criticó el desempeño de Juan Cabandié por los incendios en Corrientes: “Esto pasa cuando loteás el gobierno”

El senador nacional Luis Juez cuestionó al gobierno nacional en medio de la emergencia ígnea que sucede en la provincia de Corrientes. En este contexto, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, fue puesto en tela de juicio por la respuesta que tuvo el oficialismo frente a esta situación crítica. “Es un delito aceptar un cargo para el que no está preparado”, acusó el legislador.

“Si Maratea puede hacer esto, imaginate el Estado con los millones y millones de presupuesto que tiene”, comenzó en diálogo con LN+, luego de que el influencer lograra recaudar más de 100 millones de pesos en menos de 24 horas.

Según Juez, Cabandié no está capacitado para ocupar ese cargo. Y argumentó: “Esto pasa cuando loteás el poder, porque llegás con una coalición y a cada uno tenés que darle un chupetín o un caramelo y no te importa si está preparado para ese lugar. Todo tiene que ver con una ignorancia manifiesta”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié

Entonces, el legislador cordobés arremetió contra la gestión de Alberto Fernández: “Este no es el gobierno de científicos que nos hizo creer Alberto con que venía a gobernar, es un gobierno de gente que no conoce, que probablemente sean muy buenos para otra actividad, han mostrado una incompetencia manifiesta a la hora de tener que resolver problemas”. Y agregó: “Hay un coctel explosivo: ignorancia, incompetencia y voracidad por el cargo público, eso hace que tengamos funcionarios que del tema no conozca nada”.

Para Juez, el Presidente se debería haber tomado un avión para ir a Corrientes. “En vez de estar atajando penales y boludeando en la arena”, criticó. Por último, exigió: “Le pedimos empatía y que se haga cargo del dolor”.