El pedido de disculpas de Franco Colapinto a los porteños antes del Road Show de este domingo

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El piloto de Fórmula 1 realizará un circuito por las calles de la Ciudad, a bordo de un Lotus E20 de 2012; “Es algo que nunca hice”, afirmó entusiasmado en conferencia de prensa
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Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa antes del Road Show de este domingo, donde aprovechó la oportunidad para realizar un pedido de disculpas a los porteños. “¡Están todos a las puteadas con el tránsito! Perdón a todos los vecinos de Libertador”, dijo, entre risas.
“Es algo que nunca hice. Nunca hice un trompo en la calle. Realmente soñaba con hacerlo y es algo que me genera muchísima ilusión. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar mucho. Dan tanto para apoyarme, es darles algo chiquito como traerles el auto acá. Lo quería hacer. Es un honor y un placer enorme. Ojalá lo disfruten”, sumó.
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