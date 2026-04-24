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El pedido de disculpas de Franco Colapinto a los porteños antes del Road Show de este domingo

El piloto de Fórmula 1 realizará un circuito por las calles de la Ciudad, a bordo de un Lotus E20 de 2012; “Es algo que nunca hice”, afirmó entusiasmado en conferencia de prensa

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Conferencia de prensa de Franco Colapinto en Argentina
Conferencia de prensa de Franco Colapinto en ArgentinaAlessia Maccioni

Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa antes del Road Show de este domingo, donde aprovechó la oportunidad para realizar un pedido de disculpas a los porteños. “¡Están todos a las puteadas con el tránsito! Perdón a todos los vecinos de Libertador”, dijo, entre risas.

“Es algo que nunca hice. Nunca hice un trompo en la calle. Realmente soñaba con hacerlo y es algo que me genera muchísima ilusión. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar mucho. Dan tanto para apoyarme, es darles algo chiquito como traerles el auto acá. Lo quería hacer. Es un honor y un placer enorme. Ojalá lo disfruten”, sumó.

Conferencia de Franco Colapinto
Conferencia de Franco Colapinto

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