El pedido de disculpas de Franco Colapinto a los porteños antes del Road Show de este domingo

Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa antes del Road Show de este domingo, donde aprovechó la oportunidad para realizar un pedido de disculpas a los porteños. “¡Están todos a las puteadas con el tránsito! Perdón a todos los vecinos de Libertador”, dijo, entre risas.

“Es algo que nunca hice. Nunca hice un trompo en la calle. Realmente soñaba con hacerlo y es algo que me genera muchísima ilusión. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar mucho. Dan tanto para apoyarme, es darles algo chiquito como traerles el auto acá. Lo quería hacer. Es un honor y un placer enorme. Ojalá lo disfruten”, sumó.

Conferencia de Franco Colapinto

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