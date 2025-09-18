Luis Juez le recomendó al Presidente negociar con los gobernadores: “Podés ganar con el fastidio de la gente, pero no gobernar”

A horas de la sesión en el Senado en la que se tratará el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el senador Luis Juez anticipó que se tratará de una jornada similar a la de este miércoles en Diputados y le recomendó al presidente Javier Milei negociar con los gobernadores para evitar trabas en sus proyectos. “Podés ganar con el fastidio de la gente, pero no gobernar”, declaró.

“El Gobierno tiene que hablar con todos los gobernadores. Te van a manguear porque no están dispuestos a hacer ningún ajuste pero hay que sentarse a hablar para que bajen los impuestos. Hay que darles bola. Si te piden 100, dale 50. El Gobierno lo tiene que entender”, señaló en diálogo con Joaquín Morales Solá en LN+.

Además continuó: “Hay que empezar a actuar porque lo que vimos hoy se va a repetir en el Senado, y con más contundencia, y también la semana que viene. Esto lo sabíamos hace un año. Cuando se empiezan a discutir estos temas es cuando hay que comenzar a moverse. Si creés que negando la realidad las cosas no van a suceder, estás cometiendo un pecado capital que en política te puede traer grandes dolores de cabeza”.

🔵 El senador Luis Juez aseguró que mañana el Senado votará en contra de los vetos presidenciales y criticó al Gobierno por la falta de diálogo con los gobernadores y otros sectores de la política.



👉 En #MásPeriodismo pic.twitter.com/3juBd3A3VZ — La Nación Más (@lanacionmas) September 18, 2025

En esta línea, Juez cuestionó que estas leyes “están dando vueltas desde hace un año y medio” y señaló que es “lógico” que en una Argentina que lleva 24 meses sin presupuesto, el Parlamento se convierta en “una mesa de debate salarial”. “Es la crónica de una muerte anunciada, es una seguidilla de impericias que a esta altura son casi inadmisibles”, sentenció.

“Pasamos de 39 senadores a siete. También hay que cuidar a los que te cuidan. Yo no me merezco que me maltrate cualquier pelotudo a través de una computadora y diga cualquier locura de mi familia. Hace dos años que estoy acompañando. Me tenés que cuidar”, relató, a su vez, en referencia a los repudiables comentarios del Gordo Dan contra su hija, y dijo: “Podés ganar con el fastidio de la gente, pero no gobernar con la gente fastidiosa”.

El senador, en tanto, defendió el reclamo por la emergencia pediátrica y destacó la labor del Garrahan. “Es el último lugar que tiene una familia desesperada para construir un poquito de esperanza. Porque cuando uno está desesperado siempre aparece alguien que te manda ahí. Y alguna solución siempre tienen, a nosotros nos pasó”, aseguró.

El senador Luis Juez se emocionó durante el debate en el Senado por la emergencia pediátrica, que involucra al hospital Garrahan Santiago Oroz - LA NACION

Por otra parte, de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Juez anheló que “el Gobierno cambie” y anticipó que será una jornada complicada para el oficialismo. “No se está discutiendo qué va a pasar en los próximos meses, puede ser muy grave. El pueblo le da al peronismo oportunidades que a otros no”, remarcó.

En referencia al episodio por los agravios a su hija, el senador contó que el Presidente no lo llamó para repudiar los comentarios, aunque destacó que “debe tener mil quilombos”, y afirmó que sí se comunicó con él la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Reveló que el accionar del mandatario le afectó en un principio pero aseveró: “¿En serio a alguien se le puede cruzar que yo voy a votar en contra del Garrahan? Yo tengo una historia y no voy a entregarla”.

A modo de cierre, Juez expresó: “No soy de LLA y no me voy a afiliar, no necesito nada del Gobierno. Yo no sé cómo lo ve él, pero yo me considero amigo del Presidente. Y de esos que le van a decir lo que piensan”.