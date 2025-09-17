Sesión en Diputados contra los vetos de Milei, en vivo: últimas noticias
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Senado rechazará el veto a la ley de ATN y prepara otra derrota para el Gobierno en el Congreso
En un nuevo gesto de rebeldía contra el Poder Ejecutivo, el Senado se dispone a sesionar este jueves para rechazar el veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), norma impulsada en julio último por los mandatarios de los 24 distritos.
Kicillof convocó a la marcha federal universitaria
El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a participar en la marcha federal universitaria contra los vetos del Presidente y señaló: “Mañana volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando. En defensa de la educación y la salud”.
Mañana volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando.— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 16, 2025
En defensa de la educación y la salud.#Marcha17Septiembre pic.twitter.com/mUz62O8Ejb
Milei advirtió que se viene una “campaña del miedo” y envió un mensaje sobre las universidades
El presidente Javier Milei habló al electorado argentino pero desde un escenario particular: un evento en Paraguay. El jefe de Estado advirtió que de cara a los comicios habrá una “campaña del miedo” contra su gestión, aunque no especificó quién estaría detrás.
