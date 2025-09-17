LA NACION
Sesión en Diputados contra los vetos de Milei, en vivo: últimas noticias

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El Senado rechazará el veto a la ley de ATN y prepara otra derrota para el Gobierno en el Congreso

Gustavo Ybarra

En un nuevo gesto de rebeldía contra el Poder Ejecutivo, el Senado se dispone a sesionar este jueves para rechazar el veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), norma impulsada en julio último por los mandatarios de los 24 distritos.

Kicillof convocó a la marcha federal universitaria

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a participar en la marcha federal universitaria contra los vetos del Presidente y señaló: “Mañana volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando. En defensa de la educación y la salud”.

Milei advirtió que se viene una “campaña del miedo” y envió un mensaje sobre las universidades

El presidente Javier Milei habló al electorado argentino pero desde un escenario particular: un evento en Paraguay. El jefe de Estado advirtió que de cara a los comicios habrá una “campaña del miedo” contra su gestión, aunque no especificó quién estaría detrás.

Cargando banners ...