Alerta amarilla en AMBA: hasta qué hora llueve hoy, lunes 8 de junio, según el SMN

El inicio de la semana estará marcado por el mal tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de distintas localidades de Entre Ríos, mientras que Formosa permanece bajo alerta amarilla por tormentas.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones tendrán mayor intensidad durante las primeras horas del día. Para este lunes, se espera una temperatura mínima de 12°C y condiciones inestables que se extenderán durante gran parte de la jornada.

Hasta qué hora llueve hoy

Según el pronóstico oficial, la mañana será el período más complicado, con probabilidades de lluvia de entre 70% y 100%. Durante la tarde, las chances de precipitaciones seguirán siendo elevadas, con valores de entre 40% y 70%, por lo que se esperan lluvias intermitentes y cielos cubiertos.

La situación comenzará a mejorar recién hacia la noche, cuando la probabilidad de lluvia descenderá a entre 10% y 40%, permitiendo una paulatina estabilización de las condiciones meteorológicas.

Lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Ricardo Pristupluk

Cómo sigue el clima durante la semana

Tras el paso de las lluvias, el tiempo mostrará una tendencia más estable en el AMBA, aunque con presencia de nieblas, nubosidad y temperaturas frescas.

El martes la jornada comenzará con nieblas durante la madrugada y la mañana. Luego aparecerán algunos intervalos de sol durante la tarde. No se esperan lluvias. La temperatura oscilará entre 9°C y 14°C.

En tanto, el miércoles se prevé un día mayormente nublado, con algunos rayos de sol aislados. La temperatura irá de 10°C a 15°C y la probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10%.

El pronóstico del tiempo para esta semana

El jueves arrancará con sol y algunas nubes, mientras que durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad. No hay lluvias previstas. Las marcas térmicas se ubicarán entre 11°C y 16°C.

El cierre de la semana estará caracterizado por un cielo parcialmente nublado, con algunos momentos de sol. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C, con mayor nubosidad hacia la tarde y la noche.

Advertencias del SMN ante lluvias y tormentas