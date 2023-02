Luis Majul: “Cristina tiene miedo de recibir la paliza electoral de su vida”

escuchar

En su clásica columna de LN+, Luis Majul analizó el panorama de las principales figuras políticas con chances de ganar las elecciones presidenciales del 2023. En su explicación, incluyó a los nombres más importantes del Frente de Todos, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa; y de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Además, un repaso por cómo influye la presencia de Javier Milei en el escenario electoral y cuáles son sus posibilidades.

La editorial de Luis Majul

A continuación, la columna editorial completa de Luis Majul:

Algunos datos imperdibles sobre Cristina, Mauricio, Alberto, Horacio, Patricia y Massa.

Cristina no está proscripta, pero tampoco está acabada. Ya sabés: duda en presentarse porque tiene miedo de recibir la paliza electoral de su vida. Condenada a 6 años de prisión en suspenso por corrupta, opera para que no la manden a otro juicio oral; el de la causa Hotesur-Los Sauces. Allí está procesada junto a sus hijos Máximo y Florencia. El miércoles acompañará al presidente en la última apertura de sesiones de este gobierno. ¿Lo volverá a ningunear? Será para alquilar balcones.

Como anticipamos, Macri parece cada vez más convencido de no ir por la reelección. Busca que su primo Jorge sea apoyado por Larreta como único candidato PRO a jefe de gobierno de la Ciudad. Quizá esa termine siendo la moneda de cambio para que Mauricio no apoye de manera explícita a Patricia Bullrich. Insiste con el plan bomba de Massa.

Mauricio Macri parece convencido de no presentarse y su primo Jorge Macri es un jugador clave en la negociación con Horacio Rodríguez Larreta Instagram

No hay encuestas confiables, pero tanto Larreta como Bullrich reconocen que están bastante parejos. Horacio analiza ahora ofrecer a Gerardo Morales la candidatura a vice. Patricia lo mismo a otro u otra radical, como Carolina Losada o a María Eugenia Vidal. La ex gobernadora ya le mandó a decir que “no, gracias”, que su único límite para competir es que se presente Mauricio.

Milei sigue siendo una incógnita. Se mantiene entre los 15 y 20 puntos a nivel nacional, y podría hacer perder la elección a Juntos por el Cambio en la provincia, favoreciendo la reelección de Kicillof, porque no hay segunda vuelta. ¿Seguirá creciendo al compás del rechazo a los políticos? ¿Cometerá errores de campaña como el de considerar parte de la libertad individual salir a vender órganos? Ningún analista serio se atreve a pronosticarlo.

Alberto sigue practicando lo que denomina resistencia pacífica. No se baja de su delirante precandidatura. Alienta a Daniel Scioli para que salga a competir. Cree que Massa no será un candidato fuerte si no empieza a bajar la inflación ya; una misión imposible. La fuga de cuatro senadores del bloque del Frente de Todos le pega fuerte, tanto a él como a la vice.

Así como las denuncias contra Milman lastimaron en su momento a Patricia, Larreta está pensando si pedir o no la renuncia a D’Alessandro, una vez que termine la licencia, el 1° de abril.

Se esperan más carpetazos, fake news y operaciones ilegales. Como la incertidumbre sobre el resultado es altísima, será la campaña más sucia de los últimos 40 años.