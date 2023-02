Mirtha Legrand, en LN+: “Lo del Presidente en la Antártida fue un mamarracho”

escuchar

A pesar de que estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 96 rodeada de sus seres queridos, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para dialogar con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en El Noticiero de LN+. Durante la nota, la legendaria conductora compartió su mirada sobre la actualidad política, se refirió al lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente y criticó el viaje de Alberto Fernández a la Antártida, al cual calificó de “mamarracho”.

Mientras nombraba a las figuras que darán el presente en el día de su cumpleaños, mencionó al propio Rodríguez Larreta y admitió: “Larreta lanzó hoy su candidatura. No sé todavía si lo voy a votar. Yo había dicho que la iba a votar a Patricia Bullrich y el otro día que estaba comiendo con Horacio y su mujer, me dijo: ‘Vos dijiste que ibas a votar..’. Y yo le dije: ‘Bueno, sí, lo voy a cambiar’”.

En cuanto a la situación económica y política del país, señaló: “Me da mucha pena, mucha lástima. (Hay) 17 millones de pobres en la Argentina y es una vergüenza realmente que se haya llegado a eso. Pero bueno, de alguna manera tendrá que solucionarlo el gobierno que viene. Debe haber algún sistema para arreglar esto”. Y remarcó: “En La Matanza, por ejemplo, la gente vive como animales y no como seres humanos. Que nos cuiden un poco más a los argentinos, que nos quieran un poco más”.

Mientras tanto, sobre el acto de Alberto Fernández desde la Base Marambio, expresó: “Ayer vi lo de la Antártida, fue un mamarracho. Me pareció fuera de lugar, con ese saco horrible que tenía puesto. Espantoso. De lejos se notaba que leía”.

A su vez, al ser consultada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, condenada por la causa Vialidad, expresó: “Que la Justicia actúe y que los jueces se pongan los pantalones. Hay que respetar a la Justicia”.

Finalmente, cuando Jony Viale le preguntó su opinión sobre Sergio Massa, disparó: “Massa no sé... me acuerdo que venía al programa y sacaba la lengua para hablar. Y yo le dije que no lo haga más y no lo hizo. Él quiere quedar bien con todo el mundo, pero no se puede ¿Está en la India, no? Cómo gastan en viajes y al final uno no ve ningún resultado”.

Con su clásica picardía, aprovechó la oportunidad para hacerle un reclamo a Viale, más allá del debate político que estaban manteniendo. “¿Qué pasa Jony que no querés venir a mi casa?”, disparó. Entre risas, él replicó: “Voy a ir, Mirtha, se lo prometo. Me porté mal el año pasado, tuve muchos líos. Pero este año vamos”.

Mirtha Legrand reveló quienes son los invitados a su festejo de cumpleaños

Horas antes, en diálogo con Radio Con Vos, Mirtha Legrand quiénes integrarían la lista de invitados a su cumpleaños. Además de Adrián Suar y Pablo Codevila estarán [Jorge] Lanata y su esposa, Elba Marcovecchio; Horacio Rodríguez Larreta con su pareja; Carlos Rotemberg con la mujer; su médico; su familia; Graciela Borges; y Martín Cabrales. “Toda gente amiga”, señaló la conductora.

Asimismo, detalló: “Tengo como 40 personas esta noche, va a haber mucha gente en casa. Empecé con 10 y fui agregando gente... Tengo muchos amigos y familia también. Vienen todos, así que va a ser una noche gloriosa. Yo he invitado a mis amigos a través de WhatsApp y les dije: ‘Es sin regalo’”.

