Luis Majul: “El momento más difícil, ¿la solución más creativa?”

Este es el momento más difícil del gobierno desde que Javier Milei asumió, hace ya 175 días. Es más. Hasta este domingo, a las 10 de la mañana, después de haber dormido poco y nada, el Presidente estaba convencido de que detrás del ataque a Sandra Pettovello se esconde el intento más serio y coordinado de darle “el primer golpe de nock out político” a su gestión.

Según Milei, sería la primera maniobra orquestada por “políticos, empresarios y gerentes de la pobreza” para atacar el alto nivel de apoyo popular del que todavía goza. Aun después del “ajuste más grande la historia argentina”.

Milei y su asesor estratégico, Santiago Caputo, estiman que no es casual que la andanada se haya producido ahora: justo antes de que la baja de inflación y el incipiente crecimiento de la economía terminen de consolidar el liderazgo del presidente y dejen a la oposición más débil todavía.

A las 10 horas con dos minutos, Milei posteó un texto de alto impacto, bajo el título de: LA POLÍTICA MISERABLE. “Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de kioscos de corrupción...”.

Este domingo al mediodía Milei recibió a Pettovello en la Quinta de Olivos y almorzaron juntos. La comida fue varias veces interrumpida por las intervenciones de Federico Sturzenegger, quien participaba desde su casa. Así, terminaron de “cranear” un sistema alternativo de acopio de alimentos y otros insumos. Se denominaría, palabra más, palabra menos, Seguro de Entrega Inmediata para emergencias.

El fuerte espaldarazo del Presidente a la ministra de Capital Humano no alcanza para ocultar los evidentes errores cometidos. Vale la pena hacer un repaso detallado de los más notables. Desde los más recientes hasta los más relevantes:

La cerrada negativa a reconocer que no se estaban repartiendo comida a punto de vencer y guardada en los depósitos de Tafí Viejo y Villa Martelli, hasta que la realidad demostró lo contrario.

La candidez con la que los funcionarios de La Libertad Avanza manejan las áreas más sensibles de la administración, sin contemplar el poder de daño que todavía ostentan personajes a quienes dejaron “fuera del negocio”.

Desde sus caras visibles, como Juan Grabois y Emilio Pérsico, hasta los empresarios proveedores de alimentos y otros insumos, quienes hasta el 10 de diciembre pasado tenían la vaca atada. Todos ellos quieren que a Milei le vaya mal, porque con sus decisiones, ponen en jaque a sus negocios.

Además del exsecretario de Niñez y Adolescencia, Pablo De la Torre, Pettovello, durante los últimos seis meses, aceptó la renuncia o despidió a una decena de funcionarios. Algunos se habrían quedado con la sangre en el ojo. Entre los más importantes:

Héctor Calvente, subsecretario de Políticas Sociales, mano derecha de De la Torre, exsecretario de Seguridad de Joaquín de La Torre cuando era intendente de San Miguel. Calvente es quien debía haberle avisado a la ministra que había alimentos que estaban a punto de vencer, y no lo hizo.

Maximiliano Keczeli, ex secretario de Coordinación Legal y Administrativa del ministerio.

Agustín Sánchez Sorondo, subsecretario administrativo.

Marcelo Hita, exdirector del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien llegó con Keczeli y se fue con él.

Omar Yasín, exsecretario de Trabajo, a quien Milei despidió por televisión, por el aumento inconsulto de sueldos a los ministros, secretarios y directores del Estado.

Mariana Hortal Sueldo, ex subsecretaria de Trabajo, y que se fue junto con Yasín.

Marcelo Basilotta, quien había dejado su cargo como presidente del Consejo Deliberante de General Rodríguez.

Rodrigo Aybar, subsecretario de Innovación de la Economía Solidaria.

Pettovello cree que los ataques contra ella pudieron haber venido de algunas de estas personas. Tiene la información de que “al menos uno” habría manejado una “mesa de empresarios” que presionaba a Capital Humano para cobrar deudas millonarias provenientes del gobierno anterior.

La ministra sospecha, que ese exfuncionario, manejaba la planilla con la “prelación de pagos”. Es decir: que actuaba por debajo de la mesa, para que determinada empresa cobrara su deuda antes que las demás.

Pettovello, además, reconoce que el ataque a Leila Gianni, la subsecretaria legal que le puso la firma a 20 denuncias penales, era algo que ya tenían contemplado. Se lo veían venir. ¿Pero quién es Leila Gianni?

En 2008 fue nombrada asesora legal de la Anses, cuando la manejaba Sergio Massa.

En 2012, ocupó el cargo de analista administrativa de la secretaría de Medio Ambiente.

De 2015 a 2019, bajo el gobierno de Macri, trabajó como asesora legal de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que dependía de Marcos Peña.

En 2020 fue designada coordinadora de Asuntos Jurídicos del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos humanos, bajo la orbita del ministerio de Justicia.

En junio de 2022 fue directora de proyectos ambientales de la subsecretaría de Medio Ambiente.

Y en diciembre del año pasado tomó el cargo que todavía ostenta.

Entre las 20 denuncias que hizo Gianni ante la justicia penal, se destacan:

La de los 20 mil beneficiarios del Plan Potenciar que habían viajado al exterior y que no parecían estar necesitados de un cheque del Estado.

La de irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la Dirección de Asistencia Directa para situaciones Especiales (DADSE), dependiente del ex-Ministerio de Desarrollo Social.

El desalojo de las oficinas del ministerio de Mujeres, Genero y Diversidad.

La de los guardapolvos.

La de la yerba mate de pésima calidad.

Las becas Progresar.

La de Pérsico atendiendo ambos lados del mostrador.

La de la línea 134 para denunciar a los gerentes de la pobreza que extorsionaban a los beneficiarios del Plan Potenciar.

El lunes pasado, Gianni vino a Más Nación a contar su versión de los hechos sobre los alimentos guardados en los depósitos.

Y el miércoles (o el jueves?) cuando todavía el escándalo no había terminado de explotar, dio una nota al canal de stream Laca, al programa “Fenómeno barrial”.

El otro exfuncionario que quedó muy lastimado es Pablo De la Torre. Hay que empezar por el principio. Ni él ni su gente quisieron ponerle la firma a ninguna de las denuncias que impulsó Gianni. Y cuando la ministra le pidió la renuncia por no haber informado que había alimentos sin entregar y a punto de vencer, amenazó con hacer arder Troya.

Sin embargo, sus posteos fueron mucho más suaves que sus amenazas verbales.

Casi al mismo tiempo, mientras De la Torre era despedido, un funcionario de la dirección general de Niñez y Familia, Federico Fernández, denunciaba un sistema de cobro ilegal que funcionaría de la siguiente manera:

Alguien acumulaba el dinero de contratos de personas que no iban a trabajar.

Otro los cambiaba por dólares.

Al final de repartían los fondos, como una suerte de sobresueldo.

A los contratados se les pagaba a través de un sistema tercerizado que maneja una entidad llamada Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Federico Fernández hizo la denuncia, primero, ante un escribano. Y el escribano la elevó de inmediato a la Oficina Anticorrupción. En paralelo, Capital Humano elevó otra denuncia penal que será sorteada mañana, para confirmar que fiscal y que juez debería investigarla.

Milei, después de usar su cuenta para respaldar a Pettovello de manera personal, pidió a todos los ministros que hicieran lo mismo. Salieron a bancarla, fuerte, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Diana Mondino y Luis Petri.

También salió a apoyarla el futuro ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, quien decidió este domingo, junto al propio Milei, lanzar un nuevo sistema de compras del Estado para atender emergencias. Incluso emergencias alimentarias. Sería así:

No se adquieren los bienes, sino “una opción de compra”.

El sector privado cobra por proveer ese seguro. Al mismo tiempo se compromete a entregar los bienes donde y cuando se lo pida.

Se llamaría seguro de entrega inmediata en la emergencia.

Es decir: el sector privado usará toda su logística y su capacidad de almacenamiento para proveer el stock.

Los productos estarán siempre disponibles, sin que el Estado tenga que tener inventarios o poseer ni un solo deposito.

“Una cosa es proveer ayuda a los mas vulnerables y otra cosa es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados ”, escribió Sturzenegger en su cuenta de X.

El de Capital Humano no es el único problema que tiene el Gobierno. El abrupto desplazamiento de Nicolás Posse todavía sigue dando que hablar. Desde la oficina de la presidencia aseguran que el exjefe de gabinete fue, hace por lo menos 15 días, a ver a Karina Milei con un carpetazo para uno de sus ministros. La secretaria general de la presidencia le dijo de todo, menos bonito. Ahora Posse va a ser designado en un puesto dónde no pueda espiar a nadie ni alimentar internas donde no las hay. Y Guillermo Francos se hará cargo de la parte más política que le corresponde a la jefatura de gabinete, mientras negocia la aprobación de la Ley Bases y el capítulo fiscal.

Los analistas clásicos se preguntan cómo, después de cometer tantos errores, el Presidente y el Gobierno siguen teniendo tan altos índices de imagen positiva.

La respuesta se cae de madura: es que enfrente tienen al Tren Fantasma. Gente como Cristina Kirchner, Alberto Fernández , los gordos de la CGT, Roberto Baradel y Axel Kicillof, y hasta Horacio Verbitsky, quien para defender al intendente de La Matanza, procesado por abuso sexual simple, escribió que Melody “ejercía la prostitución y su proxeneta la entregó a Fernando Espinoza”.