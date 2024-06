Carlos Melconian reprobó la gestión económica de Milei, habló de “soberbia” y sentenció: “No es cierto que ya le ganó a la inflación”

Escuchar

Carlos Melconian se refirió al rumbo del gobierno de Javier Milei y volvió a reavivar la tensión que los une tras los varios contrapuntos públicos que protagonizaron. Con críticas a todo el plantel económico del gabinete libertario, el expresidente del Banco Nación (2015-2017) negó que la nueva administración haya frenado una híper y consideró que la batalla contra la inflación todavía no está saldada. “El Gobierno carece de un GPS”, sentenció.

En diálogo con A Confesión de Parte, el programa que conduce Romina Manguel por FM Milenium, el economista desmintió que el Gobierno haya frenado una híper y catalogó esta creencia como parte del “relato” libertario. “No es cierto que el Gobierno ya le ganó a la inflación” , sumó, a la vez que puso en tela de juicio un levantamiento “formal, normal y ordenado” del cepo en el corto plazo. “El dólar libre, tranquilo no es subproducto de las fuerzas del mercado ni de las del cielo. Todavía las cosas están atadas con alambre”, observó.

Tras etiquetar de “financista” al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de “ejemplo de dogmatismo de universidad” a Federico Sturzenegger, consideró que la administración actual carece de un plan de estabilización. “El Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) no es el as bajo la manga para que venga plata. No hay un plan económico, hay un plan financiero”, dictaminó. A tono con su estilo, utilizó una metáfora para referirse a la gestión de las cuentas públicas: “Vos tenés al mejor traumatólogo del mundo, pero para arrancar un chequeo anual vas al Clínico. El ministro de Economía es el traumatólogo, en Argentina falta el clínico”.

Los comentarios desaprobatorios del expresidente del Banco Nación también permearon en la forma de hacer política del jefe de Estado, sobre quien dijo que llegó “de carambola” a la Casa Rosada. “El tipo que es Presidente de carambola está claro que no se dedicó a formar un equipo ni a tener un programa”, señaló, a la vez que sumó: “Milei está muy equivocado si cree que la gente lo banca a él. El 50%, 55% tiene tolerancia con la situación” . Comparó su situación con la del expresidente Alberto Fernández: “Tenía 80% de aceptación y nos tenía a todos encerrados. Un día el 80% fue un 20%”.

En relación con el abordaje parlamentario del Gobierno, Melconian sugirió avanzar con leyes “por separado”, a diferencia de la ambiciosa ley ómnibus impulsada por el Poder Ejecutivo. Acto seguido, recomendó “redoblar la empatía, ser más humilde y eliminar la soberbia”, para sentenciar: “La gente no se acerca porque la mean, se acerca porque la acarician”.

Los cruces entre el Presidente y el economista que apoyó la candidatura presidencial de Patricia Bullrich comenzaron en medio de la pulseada por llegar a la Casa Rosada. Mientras que Melconian, quien había sido nominado para ocupar el ministerio de Economía si la referente Pro salía victoriosa, desacreditaba el plan dolarizador de Milei con una metáfora de los “fideos con tuco”, el actual primer mandatario se cobró revancha en una cena de la Fundación Libertad cuando satirizó al exreferente de la Fundación Mediterránea. Tal como publicó LA NACION, algunos invitados comentaron que en ese momento, Melconian se paró de su asiento y se fue. Otros aseguraron que el economista se había retirado antes.