Silvia Lospennato, de cara a las legislativas: “Corremos un riesgo alto de que el kirchnerismo gane en la Ciudad”

A menos de dos meses de las elecciones legislativas 2025 en la ciudad de Buenos Aires, Silvia Lospennato, que encabezará la lista de Propuesta Republicana (Pro) en el distrito, lamentó que su partido y el gobierno nacional no hayan llegado a un acuerdo de alianza. Además, tildó a Leandro Santoro de “kirchnerista” y analizó el discurso del presidente Javier Milei en el acto por Malvinas.

“Lamentablemente es una elección donde, por la división de las fuerzas que queremos un cambio y un progreso para la sociedad, corremos un riesgo alto de que el kirchnerismo termine ganando la Ciudad, lo cual sería una pésima noticia para los porteños y la Argentina. Había que aceptar este desafío”, expresó en una entrevista con Joaquín Morales Solá para LN+.

Además continuó: “Esta Ciudad es progreso, un modo de gestión de todo lo que es público y eficiente, con planificación. Nosotros sabemos lo diferente que es cruzando la General Paz. La gente prefiere vivir acá porque tenemos servicios públicos de seguridad e infraestructura, todo lo contrario al kirchnerismo“. En este sentido expresó: ”Es un honor que hayan pensado que en estas elecciones soy la persona que mejor representa los valores de nuestro partido. No compito, sino que encabezo una lista de dirigentes muy valiosos“.

En cuanto a la oposición del Pro en CABA, la diputada señaló que su adversario es “cualquiera que quiera destruir el modelo de gestión”. En tanto, remarcó que la ciudad de Buenos Aires siempre fue un “faro” y que el partido debe “competir con todos los que estén en la cancha, con el mayor de los respetos”.

A su vez, la candidata cargó contra uno de sus principales contrincantes en las elecciones: Leandro Santoro, quien no se considera un “kirchnerista”. En este punto, le recriminó: “Ha votado todo con el kirchnerismo, como en ficha limpia, juicio en ausencia, reiterancia y reincidencia, y la quita de fondos de participación. La mejor manera de definir a un legislador es con sus votos, y el vota con el kirchnerismo, quiera o no percibirse así”.

Por otra parte, además de cuestionar la “división de las fuerzas” para evitar que el kirchnerismo gane, Lospennato dijo que no entiende la decisión de los libertarios de enfrentar al Pro en la Ciudad. “Me llama la atención que hablen de CABA con términos como comunismo, que están muy alejados. Durante mucho tiempo nos acusaron de todo lo contrario. Este partido siempre ha estado a favor de la libertad y es austero. Tenemos equilibrio fiscal hace cuatro años, superávit de 3,9%, invirtiendo el 16% en obra pública”, justificó.

La diputada también se refirió a la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de presentarse por su cuenta, a través de una alianza y explicó: “Lamento que ya no forme parte del partido, pero a mí no me sorprende porque hace muchos meses él tuvo una conversación conmigo sobre si se iba a quedar en la conducción como se le ofreció”.

Lospennato, sobre el gobierno de Milei: “Está haciendo cosas muy necesarias”

La cabeza de lista del Pro analizó la gestión de Javier Milei a casi un año y medio de asumir y dijo que "está haciendo cosas muy necesarias en el reordenamiento macroeconómico”. Además, complementó: “Desde el Pro lo hemos acompañado en este proceso. Tenemos diferencias en materia institucional y lo hemos hablado”.

Por otro lado, Lospennato habló sobre el discurso que el Presidente brindó este miércoles en un acto a 43 años de la guerra de Malvinas. El mandatario llamó “malvinenses” a los isleños y afirmó que “anhela que prefieran votarnos y ser argentinos”, lo que generó desconcierto. Al respecto, la diputada subrayó que las declaraciones le llamaron la atención, pero justificó: “Seguramente lo que quiso decir no es exactamente lo que dijo. No hay dudas de que ningún presidente puede hablar de autodeterminación porque nosotros como país hemos decidido que la soberanía de las Islas Malvinas es argentina, y es irrenunciable el reclamo”.

