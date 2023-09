escuchar

En su columna de LN+, Luis Majul reveló el ambiente que reina en el interior de Juntos por el Cambio, luego de los últimos sucesos que, según su análisis, favorecen a Patricia Bullrich. Con protagonismo de Carlos Melconian y una nueva serie de dirigentes, la candidata de la coalición opositora buscará disputar el primer lugar con Javier Milei.

La editorial de Luis Majul del 6/9

A continuación, la editorial completa de Luis Majul:

A Patricia Bullrich, en las últimas horas, le volvió el alma al cuerpo. Es por una encuesta a nivel nacional que recibió del consultor que trabaja para su espacio. Y por otros estudios de intención de voto en Santa Fe, Chaco y Mendoza.

La nacional lo tiene a Javier Milei primero, con 35 puntos, a ella con 28 y a Sergio Massa en el mismo nivel, según dicen quiénes recibieron los datos. La mala noticia, en todo caso, sería que el líder de La Libertad Avanza sumaría 5 puntos en comparación con lo que obtuvo en las PASO. Pero las buenas, serían:

Que Bullrich habría recuperado casi la totalidad de los votos que Horacio Rodríguez Larreta obtuvo en las PASO .

habría recuperado casi la totalidad de los . Que Massa se habría estancado , afectado por la devaluación, la inflación de dos dígitos que se espera para agosto y los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

, afectado por la devaluación, la inflación de dos dígitos que se espera para agosto y los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Que Milei habría detenido su impulso hacia un eventual triunfo en primera vuelta, después de que la espuma de su victoria subió con una potencia desmesurada.

En Juntos por el Cambio también esperan buenos resultados en la provincia de Santa Fe, Chacho y Mendoza. En Santa Fe, donde las elecciones son el próximo domingo, es muy difícil que Maximiliano Pullaro no gane la gobernación. Aparece primero con el 43.6 por ciento de los votos. El candidato de Omar Perotti y de La Cámpora, Marcelo Lewandoski, obtendría el 23.3 por ciento. Y más lejos todavía, aparecería Edelvino Bodoira, de Viva la Libertad, con 7 puntos de intención de votos.

En Chaco, donde la primera vuelta es el domingo 17 de septiembre, el candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, superaría por poco a Jorge Capitanich, y la sucesión se resolvería en una segunda vuelta. Y en Mendoza, Alfredo Cornejo estaría en condiciones de ganar, aunque Omar de Marchi se muestra muy competitivo.

El equipo de campaña de Patricia en general, y Carlos Melconian, en particular, también reaccionaron con satisfacción cuando recibieron en sus teléfonos celulares el video donde Darío Epstein reconoce que Milei no va a dolarizar mientras no tenga los dólares suficientes como para hacerlo. Es decir: la confirmación de la metáfora de Melconian, que dice que no es honesto invitarte a comer fideos con tuco si el anfitrión no tiene ni fideos ni tuco para ofrecer.

Carlos Melconian tomó un rol central en la campaña de Patricia Bullrich

Ahora, Bullrich, Melconian y su equipo de campaña trabajan en los detalles de un discurso que les está sirviendo para meter un poco de duda entre quienes parecían dispuestos en votar a Milei, pero que todavía no emociona ni genera esperanza.

Para eso, sacaron a la cancha a un grupo de dirigentes sub 40 que parecen representar la renovación de Juntos por el Cambio, por encima de las figuras de los fundadores de la coalición, y que no están atados a la biblia del discurso de campaña. El intendente de Pinamar, Martín Yeza, el gobernador electo de Chubut, Nacho Torres, y Daiana Fernández Molero, entre otros, son los que aparecen como las caras más frescas, con los discursos menos aparatosos.

Fernández Molero, candidata a diputada nacional y uno de los referentes económicos, ayer en +Nación, dijo dos cosas muy atinadas. Una: que la dolarización es como admitir que no podés solucionar los problemas. Y dos: que cuando asuma Patricia, el paquete de leyes que se va a votar en el Congreso y las decisiones de Bullrich van a hacer que la economía crezca de inmediato, y la vida de todos sea un poco mejor.

Promesas, emoción y cercanía. Un poquito de lo que Melconian mostró ayer con Alejandro Fantino.